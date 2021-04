Coronavirus, Zaia: «Chi ha tra 60 e 69 anni può prenotarsi per il vaccino»

Ha parlato di riaperture e vaccini il presidente del Veneto Luca Zaia nel suo quotidiano punto di informazione sull'emergenza Covid-19. Al suo fianco l'assessore regionale della sanità Manuela Lanzarin. Ed è intervenuto anche il dottor Paolo Rosi, coordinatore delle terapie intensive degli ospedali veneti.

Il presidente Zaia ha cominciato leggendo il primo bollettino della settimana, quello delle 8 di questa mattina, 26 aprile. «Nelle ultime 24 ore i tamponi risultati positivi al coronavirus in Veneto sono stati 535, che rappresentato il 4,81% degli 11.120 tamponi effettuati - ha illustrato Zaia - I ricoverati totali per Covid-19 sono 1.540, di cui 1.325 in area non critica e 215 nelle terapie intensive. E i posti in terapia intensiva sono occupati anche da pazienti non Covid che sono 258».

Dopo la lettura del bollettino, il presidente del Veneto ha ripreso alcuni argomenti nella sua lettera aperta resa nota ieri, alla vigilia cioè del ritorno in Veneto in zona gialla e dunque del parziale allentamento delle restrizioni. «Questa fase di convivenza con il virus purtroppo è necessaria e speriamo di venirne fuori imboccando la strada giusta - ha detto Zaia - Davanti abbiamo un bivio. Da una parte abbiamo un calo dei contagi, l'arrivo dell'estate e le vaccinazioni che vanno avanti. E già un terzo dei veneti ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid. Dall'altra parte però possiamo sempre ricadere nell'incubo e dobbiamo metterci tutti d'impegno per fare in modo che questo non accada. L'unico punto interrogativo, attualmente, è quello delle varianti. E tra l'altro annuncio che oggi a Bassano sono stati trovati i primi due pazienti, un papà con la figlia, con la variante indiana del coronavirus».

Ed altri annunci, Zaia li ha fatti sulla campagna vaccinale: «Procedono le vaccinazioni dei veneti nella fascia di età tra i 70 e i 79 anni, ma abbiamo constatato uno stallo intorno al 70%. In circa il 30% dei 70enne ci sono molte resistenze al vaccino. Comunque a tutti verrà sempre lasciata la possibilità di vaccinarsi, ma da giovedì cominciamo a vaccinare la fascia di età tra 60 e 69 anni. E ci si può prenotare già da oggi. Ma il mio appello va soprattutto a tutti gli over 70 di provvedere alla vaccinazione».