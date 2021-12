Covid-19, prima dose ad accesso libero per i lavoratori con obbligo vaccinale

Lo ha annunciato il presidente della Regione Luca Zaia: «In Veneto, i non vaccinati nelle categorie in cui è scattato l'obbligo sono 3.521 e avranno tutto l'accesso diretto ai centri vaccinali»

Da oggi, 15 dicembre, è scattato l'obbligo vaccinale anti-Covid per due categorie di lavoratori: il personale scolastico e quello delle forze dell'ordine. E in Veneto, gli appartenenti a queste categorie che non si sono ancora vaccinati potranno ricevere la prima dose anche senza prenotazione, basta che si presentino in uno dei centri vaccinali del territorio. Una novità che è stata annunciata dal presidente della Regione Luca Zaia durante l'aggiornamento sull'emergenza coronavirus in Veneto.

Anche sprovvisto dei classici cartelli, Zaia ha riassunto i dati del bollettino di questa mattina. «Quasi l'80% dei pazienti Covid in terapia intensiva risulta non vaccinato - ha detto il governatore veneto - Sentiamo la pressione ospedaliera, anche se la situazione non è drammatica come lo era l'anno scorso. L'azione dei vaccini è innegabile perché rispetto ad un anno fa abbiamo un terzo dei ricoverati in ospedale».

Luca Zaia è al momento soddisfatto dell'andamento della campagna vaccinale contro il coronavirus. «Nelle ultime 24 ore abbiamo somministrato 47mila vaccini e la popolazione vaccinata è ormai oltre l'86%», ha spiegato il presidente della Regione, aggiungendo la decisione di rendere libero l'accesso al vaccino per tutti quei lavoratori che da oggi hanno l'obbligo di vaccinarsi. «In Veneto, i non vaccinati nelle categorie in cui è scattato l'obbligo sono 3.521 - ha illustrato Zaia - Da oggi, questi 3.521 cittadini hanno l'accesso diretto ai centri vaccinali. Si tratta di un numero non molto alto perché le percentuali dei lavoratori vaccinati in queste categorie sono alti: i carabinieri del Veneto vaccinati sono il 92.6%, i finanzieri il 93.2%, il personale carcerario l'86,8%, nella Polizia di Stato i vaccinati il 90,2% e nella Penitenziaria sono 90,6%, i vigili del fuoco vaccinati in Veneto sono l'85% e nel personale scolastico i vaccinati sono il 98,31%. Se i 3.521 non vaccinati decidessero tutti di presentarsi ai centri vaccinali, li vaccineremmo in un giorno perché sono circa l'8% della nostra capacità vaccinale media quotidiana».

Ed un altro dato diffuso oggi da Zaia riguarda l'altra novità della campagna vaccinale anti-Covid, ovvero la possibilità di vaccinare anche i bimbi tra i 5 e gli 11 anni. «Alle 12 di oggi, gli under 12 con vaccino prenotato in Veneto sono 18.029».