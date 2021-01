Covid, Zaia attende classificazione del Veneto. «Nostro Rt non è alto»

Anche oggi, 7 gennaio, il presidente della Regione Luca Zaia ha letto il bollettino delle 8 sull'emergenza coronavirus in Veneto, aggiungendo alcune considerazioni. Insieme a lui, l'assessore regionale Manuela Lanzarin, la vicepresidente regionale Elisa De Berti e la dottoressa Maria Cristina Ghiotto. Quest'ultima invitata per fornire dettagli sulle usca, le unità speciali di continuità assistenziale.

Commentando i numeri del bollettino, il presidente regionale ha fatto notare che da qualche giorno i numeri dei ricoverati per Covid-19 stanno diminuendo; non perché non ci siano più ricoveri, ma perché le dimissioni sono superiori alle nuove prese in carico. «E noi speriamo che questo calo diventi una tendenza», ha aggiunto Zaia.

Per quel che riguarda le limitazioni, Zaia ha ricordato che oggi e domani tutta l'Italia è zona gialla, mentre nel week-end varrà sempre per tutti la zona arancione. «Staremo a vedere domani che zona sarà attribuita al Veneto per la prossima settimana - ha detto il governatore - Abbiamo un indice di contagio che ruota attorno all'1, quindi non è alto».