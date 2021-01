Covid, Zaia: «Nostro indice di contagio è il secondo più basso d'Italia»

Aggiornamenti e comunicazioni sull'emergenza coronavirus in Veneto sono stati forniti anche oggi, 25 gennaio, dal presidente della Regione Luca Zaia, direttamente dalla sede della protezione civile regionale, a Marghera.

Durante la lettura del bollettino delle 8 di questa mattina, il governatore del Veneto ha fatto notare la bassa percentuale di incidenza del numero dei nuovi positivi trovati sul numero dei tamponi effettuati: «Oggi è del 3,43% e continuiamo ad oscillare tra il 2% e il 4%». Ed ha sottolineato il calo dei pazienti Covid ricoverati in ospedale: «Da inizio mese ce ne sono 900 in meno». Ma il dato su cui Zaia si è voluto soffermare è l'indice di contagio (o Rt): «È 0,81 ed è il secondo migliore d'Italia. Questo non significa che si può fare baldoria, ma almeno stiamo tirando un sospiro di sollievo. Dobbiamo comunque rimanere prudenti».