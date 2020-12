Coronavirus, Zaia: «I numeri in provincia di Verona stanno migliorando»

Il presidente della Regione Luca Zaia ha tenuto anche oggi, 22 dicembre, il suo quotidiano appuntamento di informazione sulla situazione relativa al Covid-19 in Veneto. Il governatore ha letto i dati del bollettino delle 8 di questa mattina, aggiungendo quelli che di solito non sono contenuti nel report di Azienda Zero. Ad esempio, l'incidenza dei positivi trovati ieri sul totale dei tamponi eseguiti in 24 ore tende a diminuire. «La curva sta flettendo», ha detto Zaia. Il dato di oggi, infatti, è del 5,14%.

«Altro dato interessante - ha poi aggiunto il presidente regionale - è il rallentamento di Verona. Magari sono piccoli raggi di sole in mezzo ad una tempesta. La pressione resta alta, ma in questi ultimi due giorni c'è un allentamento». Migliora quindi la situazione del territorio scaligero, un territorio particolarmente aggredito dal virus in questa seconda ondata di contagi.

Il presidente Zaia ha poi annunciato che domani sarà presentato il piano vaccinale anti-Covid e saranno riferiti anche alcuni risvolti sulla risposta del vaccino alla cosiddetta «variante inglese» del coronavirus.

Inoltre, il governatore ha colto l'occasione per comunicare il nuovo segretario generale della sanità della Regione Veneto. Domenico Mantoan è infatti diventato il direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ed al suo posto a Venezia siederà il dottor Luciano Flor, attualmente direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova ed in passato direttore sanitario sia dell'azienda ospedaliera di Verona sia dell'Ulss scaligera.