Emergenza coronavirus, la diretta del presidente del Veneto Luca Zaia

Anche oggi, 12 febbraio, si è tenuto il punto informativo sull'emergenza coronavirus in Veneto. A tenerlo è stato il presidente della Regione Luca Zaia dalla sede della protezione civile, a Marghera. Insieme a lui, l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin ed il direttore generale della sanità veneto Luciano Flor.

Come da consuetudine, Zaia è partito dalla lettura del bollettino delle 8 di questa mattina, mostrando anche i dati sui tamponi effettuati nelle ultime 24 (39.581). Tra tutti i test effettuati, quelli positivi sono stati 756 (1,91%).

Oggi, poi, è venerdì, giorno in cui a livello nazionale si controllano i parametri sulla diffusione del coronavirus ed in base a questi parametri si classificano le regioni. Dall'inizio di febbraio, il Veneto è in zona gialla e quindi ha il regime di limitazioni più blando e per Zaia anche la prossima sarà una settimana in zona gialla per i veneti. «Oggettivamente abbiamo tutti i parametri da zona gialla - ha detto il presidente regionale - L'indice di trasmissione del virus (Rt) è circa 0,7 ed anche i tassi di ospedalizzazione sono bassi».

Se il Veneto resterà in zona gialla, probabilmente, dalla prossima settimana avrà la possibilità di riaprire gli impianti sciistici. «Stiamo lavorando ad un'ordinanza, che sarà di linee guida, ma attendiamo le ultime determinazioni del Governo», ha detto Zaia parlando degli impianti da sci. E la prossima settimana è anche l'ultima settimana in cui è in vigore l'ordinanza regionale sulla scuola. «Dopo tre settimane di didattica in presenza al 50%, valuteremo i dati e decideremo se cambiare questa percentuale», ha detto il presidente del Veneto, che comunque ha assicurato che le scuole non chiuderanno.