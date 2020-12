Coronavirus, Zaia: «L'indice di contagio è sceso ancora. Ricoveri stabili»

Il presidente della Regione Luca Zaia ha tenuto oggi, 11 dicembre, un nuovo aggiornamento sull'emergenza Covid-19 in Veneto, sempre dalla sede della protezione civile regionale, a Marghera. Insieme al presidente erano presenti l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, l'assessore alla protezione civile Gianpaolo Bottacin e la responsabile della prevenzione sanitaria regionale Francesca Russo.

E riguarda proprio la dottoressa Russo la prima novità annunciata da Zaia dopo la lettura del bollettino delle 8 di questa mattina. Francesca Russo ha infatti inviato al Ministero della salute per chiedere una valutazione dell'andamento della pandemia nelle varie regioni che sia standardizzato. Infatti, due giorni fa, la stessa dottoressa Russo aveva spiegato che le regioni avevano adottato strategie diverse e strumenti diversi per affrontare l'emergenza. Ciò renderebbe impossibile un confronto perché, ad esempio, il Veneto esegue tantissimi test con i tamponi rapidi; una scelta che altri territori non hanno fatto. Ma quando si va a calcolare la percentuale dei positivi scoperti in base al numero dei tamponi svolti, questa percentuale è diversa se si contano solo i tamponi molecolari o se si contano anche i tamponi rapidi. «Le valutazioni devono essere fatte sulla base di dati omogenei», ha chiesto Zaia.

Dopo la notizia della lettera della dottoressa Russo, il presidente regionale ha fornito anche dei dati ed il primo è il cosiddetto Rt, l'indice di contagio. «Si è abbassato ancora», ha detto Zaia. Francesca Russo ha poi spiegato che l'indice di contagio è sceso sotto l'1 (0,92), il che significa che il virus non è più in fase espansiva. Questo indice, però, viene aggregato ad altre componenti e quindi probabilmente il risultato finale sarà di 1,01. Un dato comunque inferiore a quello della settimana scorsa e che dovrebbe garantire al Veneto anche per la prossima settimana la permanenza nella zona gialla.