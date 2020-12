Covid, nuova ordinanza. Zaia: «Dalle 11, nei bar si consuma solo al tavolo»

Anche l'appuntamento di oggi, 10 dicembre, con l'aggiornamento sull'emergenza coronavirus in Veneto, si è aperto con la lettura del bollettino delle 8 da parte del presidente Luca Zaia. E durante la lettura dei dati, Zaia ha ripreso ancora la tematica principale affrontata nell'aggiornamento di ieri. Nel fornire il dato sui tamponi eseguiti in Veneto, il governatore ha dichiarato che nelle statistiche nazionali saranno contaggiati solo i tamponi molecolari, ma sono tanti anche i test rapidi eseguiti su tutto il territorio veneto. Una differenza non da poco, perché la percentuale dei positivi trovati sul totale dei tamponi eseguiti cambia se si contano i tamponi rapidi oppure no. «La percentuale con i tamponi tamponi rapidi è del 7,27% - detto Zaia - Mentre contando solo i molecolari è più o meno del 20%».