Zaia: «Stato di emergenza finisca il 31 marzo». E sul Green Pass non si esprime

Il presidente della Regione non entra nel dibattito nazionale sulla fine della certificazione verde e, visti i dati, ritiene complicato un eventuale rinnovo dello stato di emergenza

Schivata sulla domanda sul Green Pass e affondo sullo stato di emergenza. Ieri, 22 febbraio, come il più abile degli schermidori, il presidente della Regione Luca Zaia si è «tenuto fuori dal dibattito nazionale sul Green Pass». Effettivamente, la fine della certificazione verde dovrebbe essere inclusa in un decreto che il Governo è prossimo a varare. Ed anche un professore come Andrea Crisanti, da sempre molto prudente nelle sue valutazioni, ritiene che il Green Pass abbia ormai esaurito la sua funzione.

Ciò che Zaia, invece, ha ribadito è quanto da lui dichiarato all'inizio di questo mese di febbraio: «Con questi dati è complicato rinnovare lo stato di emergenza dopo il 31 marzo. Spero che finisca».