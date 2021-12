Coronavirus, Zaia: «La terza dose ci mette in al sicuro dalla variante Omicron»

Il presidente della Regione Luca Zaia, con il suo assessore alla sanità Manuela Lanzarin, ha tenuto questa mattina, 27 dicembre, un aggiornamento sulla situazione Covid-19 in Veneto. Inoltre, Zaia e Lanzarin hanno ospitato la dottoressa Antonia Ricci, direttrice dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Izsve), ed il virologo dell'istituto Francesco Bonfante. I due ospiti dell'incontro hanno esposto i risultati di un lavoro fatto dall'Izsve sulla durata della copertura vaccinale e sull'efficacia dei vaccini, in particolare della terza dose, sulla variante Omicron del coronavirus.

La precedenza però ce l'hanno avuta i dati del bollettino di oggi. «I positivi trovati nelle ultime 24 ore sono 2.816 - ha dichiarato Zaia - Questi tamponi positivi sono l'8,37% dei 33.648 tamponi eseguiti. Oggi in Veneto, i positivi sono 71.761. Ed i ricoverati per Covid-19 sono 1.398, di cui 1.213 in area non critica e 185 in terapia intensiva. I pazienti non Covid in terapia intensiva sono 279».

Sulle vaccinazioni anti-Covid, il presidente della Regione ha detto: «Nel giro di un paio di giorni siamo a 9 milioni di dosi inoculate e abbiamo mantenuto la parola sulla somministrazione delle terze dosi: abbiamo superato il milione e mezzo entro la fine dell'anno. Inoltre, la vaccinazione per i bambini tra i 5 e gli 11 anni è possibile sia su prenotazione che su accesso diretto. In questa fascia di età i vaccinati al momento sono circa 18mila».