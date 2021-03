Per comunicare l'importanza di vaccinarsi il Veneto arruola un "supereroe"

La Regione Veneto ha deciso di affiancare alla campagna vaccinale contro il coronavirus una campagna informativa con l'obiettivo di supportare il cittadino nella scelta, accompagnandolo con informazioni che provengono da fonti sicure e persone autorevoli, cercando di chiarire dubbi e perplessità.

La campagna vaccinale anti-Covid sta proseguendo, nel Veneto, con un grosso impegno da parte di tutte le Ulss e la aziende ospedaliere e con il massimo rispetto di quanto previsto dal piano nazionale. Sono state somministrate in Veneto più di 700.000 dosi ed il ritmo di somministrazioni giornaliere è superiore alle 20mila dosi.

Lo sforzo informativo e divulgativo vuole aiutare a rendere facile la scelta di vaccinarsi, agevolando la ricerca di informazioni anche di tipo organizzativo, e indirizzando il cittadino verso riferimenti chiari e scientificamente precisi. Per farlo, la Regione ha scelto un testimonial particolare, un supereroe (il vaccino) dall’aspetto benevolo e protettivo: un gigante buono che spiega e protegge, un testimonial di eccezione che accompagna attraverso le tante e spesso confuse informazioni, mettendo in risalto quelle corrette per allontanare i dubbi.

Il supereroe nasce dalla matita di Maria Gianola, disegnatrice veneziana che ha messo a disposizione la sua creatività per supportare l’iniziativa.

Il supereroe ha iniziato il suo percorso intervistando esperti di ambiti specifici per chiarire alcuni dubbi. Sono intervenuti nella campagna: Giorgio Palù, presidente di Aifa; Vittorio Selle, direttore del Sisp dell'Ulss 3 Venezia; Patrizio Sarto, direttore della medicina dello sport nell'Ulss 2 Treviso; Carlo Gabelli, direttore del centro di riferimento per la demenza dell'azienda ospedaliera di Padova; Gianfranco Jorizzo, responsabile del servizio di medicina prenatale dell'Ulss 6 Euganea e coordinatore del comitato percorso nascita nazionale.