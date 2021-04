Vaccinazioni anti-Covid, l'invito di Girardi ai veronesi: «Prenotatevi, c'è posto»

«Mi raccomando prenotatevi perché c'è posto». È un invito alla vaccinazione contro il coronavirus quello condiviso oggi, 26 aprile, dal direttore dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi.

Girardi ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno dato un contributo importante nel fine settimana alla macchina vaccinale della provincia di Verona. «Tutti i medici e gli operatori che hanno lavorato, i sindaci, i medici di medicina generale, i volontari e le forze dell'ordine», ha elencato il dg dell'Ulss, che poi ha snocciolato i numeri delle somministrazioni di vaccini anti-Covid effettuate nelle giornate scorse di venerdì, sabato e domenica.

«Consideriamo gli over 80 una categoria ormai vaccinata, anche se gli anziani che ancora non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino potranno sempre farne richiesta - ha proseguito Girardi - Ora la campagna vaccinale sta diventando importante per chi ha tra i 70 e i 79 anni. I cittadini che rientrano in questa fascia di età possono prenotare il vaccino sul nostro sito. I posti disponibili sono molti. E lo stesso discorso vale anche per i cittadini con particolari fragilità o disabilità. Quindi il mio invito è quello di prenotarsi perché i posti ci sono e stanno arrivando vaccini. E speriamo di avere ancor più vaccini per immunizzare la popolazione».