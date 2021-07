«Non vaccinarsi significa esporsi al rischio di ammalarsi in maniera grave»

Un appello a chi non si è ancora sottoposto alla vaccinazione anti-Covid: «In quest'ultima settimana abbiamo avuto una recrudescenza di pazienti Covid, con quattro malati ricoverati in terapia intensiva. Si tratta di quattro malati relativamente giovani e che, per un motivo o per un altro, non erano vaccinati». A lanciarlo è stato ieri, 13 luglio, il dottor Enrico Polati, direttore responsabile della terapia intensiva dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Aoui).

Un appello rilanciato attraverso la pagina Facebook dell'Aoui, in cui Polati ha aggiunto: «Non vaccinarsi significa esporsi a dei rischi di contagio, ma soprattutto al rischio di ammalarsi in maniera grave, con insufficienze respiratorie gravi che mettono in pericolo la propria vita. Qua non si tratta di interessi di case farmaceutiche, si tratta solo di avere rispetto per la propria vita».