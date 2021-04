Vaccinazioni anti-Covid, Girardi: «Stiamo voltando una pagina importante»

L'Ulss 9 Scaligera, attraverso il suo direttore Pietro Girardi, ricorda che per gli ultraottantenni sono aperte le prenotazioni per i vaccini anti-Covid-19 anche per domani, 16 aprile.

I cittadini con più di 80 anni della provincia di Verona che non si sono ancora vaccinati e che desiderano farlo sono invitati a prendere appuntamento sul portale regionale dedicato. È raccomandato scegliere il centro di vaccinazione di riferimento per il proprio distretto o comunque il più vicino. Per l'Est Veronese, il centro di riferimento è il Palaferroli di San Bonifacio. Per la Bassa c'è l'Ex-Rossetto di Legnago. Per l'Ovest Veronese c'è il Bocciodromo di Bussolengo. E per Verona c'è il centro di vaccinazione della Fiera.

Prenotandosi si riceve via e-mail la documentazione necessaria per accedere nelle sedi vaccinali: la ricevuta della prenotazione e la scheda di anamnesi da compilare. Ed in caso di dubbi di carattere sanitario sul proprio stato di salute è consigliato consultare il proprio medico di base.

Su indicazione della Regione Veneto, l'Ulss 9 ha organizzato inoltre un "open weekend" per permettere ai cittadini over 80 di vaccinarsi senza prenotazione, sabato 17 e domenica 18 aprile. Gli orari sono indicativi e suddivisi per classi d'età per evitare assembramenti e attese.

Invece, nei centri vaccinali della Caserma Duca di Montorio, della Casa di Cura Villa Garda e del Terzo Stormo dell’Aeronautica Militare di Villafranca (che aprirà domani), l'accesso sarà possibile solo su prenotazione.

In questo importante sforzo per concludere la vaccinazione degli ultraottantenni, Girardi ha voluto ringraziare tutti i sindaci del Veronese, la polizia locale, ii volontari della protezione civile, i medici di medicina generale e tutti i dipendenti Ulss e Aoui impegnati nella campagna vaccinale.