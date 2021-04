Weekend di vaccinazioni anti-Covid ad accesso libero per gli ultraottantenni

Il presidente della Regione Luca Zaia lo ha annunciato ieri e lo ha ripetuto oggi: entro la fine di questa settimana, quindi entro domenica 18 aprile, tutti i veneti con più di 80 anni devono aver ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti-Covid. In che modo l'Ulss 9 Scaligera intende raggiungere questo obiettivo lo ha spiegato questo pomeriggio il direttore generale Pietro Girardi.

«In attesa delle successive consegne, abbiamo vaccini a sufficienza per questa settimana e per l'inizio della prossima per fare tutti i richiami programmati e per somministrare le prime dosi agli ultraottantenni rimasti da vaccinare - ha spiegato Girardi - Sono interessati circa 18mila cittadini, di cui 5.800 non in grado di raggiungere fisicamente il centro vaccinale. Anche per queste persone il vaccino c'è e a chi lo vorrà garantiremo la vaccinazione a domicilio. Nei centri vaccinali, invece, sabato e domenica, la somministrazione è aperta senza prenotazione, mentre ci si potrà prenotare per le vaccinazioni di domani e di venerdì. E oltre ai centri vaccinali operativi nel territorio, stiamo attivando altri spazi, come ad esempio la caserma Duca a Verona o quella del Terzo Stormo a Villafranca e anche Villa Garda, che lavoreranno su appuntamento. Appuntamenti che possono essere presi anche con l'assistenza dei farmacisti e ringrazio anche quelle farmacie che daranno appoggio logistico ai medici di medicina generale impegnati nelle vaccinazioni a domicilio».

Per giovedì e venerdì, dunque, il portale regionale permetterà le prenotazioni del vaccino anti-Covid agli ultraottantenni, a cui viene raccomandato di scegliere il centro di vaccinazione più vicino al proprio comune di residenza. I centri di vaccinazione sono a il Palaferroli di San Bonifacio, l'ex Rossetto di Legnago, il Bocciodromo di Bussolengo e la Fiera a Verona.

Sabato e domenica, invece, tutti gli over 80 si potranno presentare ai centri vaccinali senza prenotazione per la somministrazione della prima dose. «Abbiamo però pensato ad una regola per evitare assembramenti - ha specificato Girardi - Sabato pensiamo di vaccinare chi è nato tra gennaio e giugno e domenica chi è nato tra luglio e dicembre. Consigliamo a coloro che sono più anziani di presentarsi nelle prime ore della giornata, quindi dalle 8.30, e poi via via a scaglioni di tre quarti d'ora fino ad arrivare a chi ha 80 e 81 anni nelle ultime ore di apertura dei centri vaccinali, fino alle 19.30». Gli orari sono indicativi e suddivisi per classi d'età.

Invece, nei centri vaccinali della caserma Duca di Montorio, di Villa Garda e del Terzo Stormo dell'Aeronautica Militare di Villafranca (che aprirà nella mattinata di venerdì 16 aprile), l'accesso sarà possibile solo su prenotazione tramite piattaforma regionale.