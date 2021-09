Il via alla terza dose in Veneto lo ha dato Figliuolo: «Tirata fuori la Squadra Italia»

L'avvio delle somministrazioni delle dosi aggiuntive (le cosiddette terze dosi) di vaccino anti-Covid in Veneto è stato tenuto a battesimo oggi, 20 settembre, dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Il commissario straordinario all'emergenza coronavirus è stato invitato dal presidente della Regione Luca Zaia ed il momento principale della sua visita è stato al centro vaccinale dell'ex Maber di Villorba, nel Trevigiano.

Le dosi aggiuntive che solo oggi saranno somministrate sono 1.032 e Zaia, nel suo discorso ufficiale rivolto al generale Figliuolo, ha voluto sottolineare che l'organizzazione della campagna vaccinale anti-Covid in Veneto è ottimale e che anche la situazione dei contagi e dei ricoveri di pazienti Covid è sotto controllo. «La variante Delta è ormai ubiquitaria ma qui non ha fatto i danni che si presagivano e non ha riempito i nostri ospedali - ha detto Zaia - L'incidenza dei tamponi positivi sul totale dei tamponi fatti è sotto l'1%. E tra i 58 pazienti Covid in terapia intensiva, l'80% non è vaccinato. I veneti vaccinati con almeno una dose sono ormai all'81% e la terza dose viene autorizzata dopo 28 giorni dalla seconda dose nel caso dei fragili. Dopo sei mesi per tutti gli altri cittadini. Noi vorremmo iniziare a farle anche a chi ha più di 80 anni, agli ospiti delle case di riposo e al personale sanitario vaccinato a inizio anno».

Dopo Zaia ha preso la parola il commissario Figliuolo che ha riconosciuto l'importanza del Veneto per lo sviluppo del monitoraggio del coronavirus all'interno delle scuole, con il sistema delle "scuole sentinella". E su terza dose e campagna vaccinale, Figliuolo ha dichiarato: «Le dosi aggiuntive saranno intanto per i cittadini fragili e per i trapiantati. Questa campagna vaccinale ha tirato fuori la "Squadra Italia". A livello nazionale, siamo al 76% di vaccinati tra chi ha più di 12 anni. Registriamo un buon incremento delle prenotazioni ed il mio appello è per chi è diffidente nei confronti della vaccinazione. A loro chiedo di informarsi, di chiedere a chi ha visto o a chi ha lavorato a contatto con pazienti Covid e di scegliere. Ne va della salute pubblica di tutti. Non possiamo essere egoisti e su questo i giovani ci hanno dato una grande lezione. I 20enni sono stati quelli che hanno risposto al meglio alla campagna vaccinale.

E tra coloro che si sono sottoposti alla somministrazione della dose aggiuntiva c'è anche Carolyn Smith. La giudice del fortunato programma televisivo Ballando con le stelle si è fatta testimonial della terza dose in questa prima giornata.