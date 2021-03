Covid, Lanzarin: «Lavoriamo per coinvolgere odontoiatri nelle vaccinazioni»

L'andamento della pandemia di coronavirus in Veneto viene costantemente monitorato dalla Regione, che anche questa mattina, 23 marzo, ha aggiornato i cittadini tramite l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, il direttore regionale della sanità Luciano Flor e tramite il dottor Paolo Rosi, in qualità di coordinatore delle terapie intensive degli ospedali.

L'assessore Lanzarin è partita con la lettura del bollettino aggiornato alle 8 di questa mattina: «Nelle ultime 24 ore, in Veneto sono stati eseguiti 43.375 test e 1.966 sono risultati positivi, quindi il 4,53%. Attualmente ci sono 39.083 veneti positivi, mentre i ricoverati a causa del virus sono 2.013. Nelle terapie intensive, i pazienti Covid sono 260 mentre i non Covid sono 286».

E altri aggiornamenti, l'assessore li ha forniti sulla campagna vaccinale anti-Covid: «Questa mattina, sono arrivate 83mila nuove dosi di vaccino Pfizer e può essere che in settimana arrivino dosi anche dei vaccini Moderna e AstraZeneca. Ieri, sono state somministrate 17.224 dosi, di cui 12.308 prime dosi e 4.906 richiami. Quindi, sono 640.456 le dosi somministrate in totale ed i veneti che hanno completato il ciclo vaccinale sono diventati 203.789. Le Ulss si stanno organizzando per aumentare le somministrazioni giornaliere in vista delle tante dosi previste in arrivo nel secondo trimestre di quest'anno e sono partite un po' ovunque le vaccinazioni eseguite dai medici di medicina generale. Con gli specializzandi abbiamo già trovato un accordo e quindi coinvolgeremo anche loro, mentre ci stiamo confrontando con altre due categorie che sono disponibili a vaccinare: gli odontoiatri e gli specialisti ambulatoriali interni. Domani, invece, mi incontrerò con i farmacisti per il potenziamento dei sistemi di prenotazione ed anche per un loro eventuale coinvolgimento nella campagna vaccinale».