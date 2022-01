Covid-19, gestione condivisa tra Ulss e scuole dei contatti con positivi in classe

Sebastian Amelio, dirigente dell'ufficio scolastico di Verona: «Predisposte misure in grado di assicurare in tempi rapidi la scuola in presenza»

Il Sisp (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) dell'Ulss 9 Scaligera insieme a Sebastian Amelio, dirigente dell'ufficio scolastico di Verona, ha comunicato a tutti i dirigenti scolastici le indicazioni operative per la gestione condivisa dei contatti scolastici in caso di positività al coronavirus.

«Voglio ringraziare il Sisp e l'Ulss 9 Scaligera per il lavoro svolto e le istituzioni scolastiche per la disponibilità mostrata - ha affermato Amelio - Abbiamo condiviso con il Sisp un documento importante che consente di poter avviare velocemente la procedura del tampone antigenico rapido T0 e del tampone antigenico rapido al quinto giorno (T5) per le scuole primarie e la quarantena per materne e nido, favorendo un principio su cui abbiamo trovato subito un accordo: predisporre misure in grado di assicurare in tempi rapidi la scuola in presenza. Le scuole di Verona e provincia hanno così a disposizione un quadro normativo di riferimento più semplice e chiaro. Presidi e referenti Covid, inoltre, potranno usufruire di un ulteriore servizio di risposta a domanda, curato dal Sisp: laddove servissero ulteriori spiegazioni, il Sisp si è reso disponibile, in tempi congrui, a fornirle».

Nelle indicazioni della procedura vengono segnalati altri punti tampone dove i genitori si possono rivolgere per fare eseguire ai propri figli i test a fine quarantena, T0 e T5: quelli indicati sul sito dell'Ulss 9, quelli ubicati nelle strutture private e, secondo le ultime indicazioni della Regione Veneto, anche nelle farmacie. A questo scopo è stato predisposto un modulo unico che sarà consegnato dalla scuola ai genitori per ottenere anche in farmacia i test gratuiti.