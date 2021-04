Pochi vaccini anti-Covid, prenotazioni limitate in via temporanea agli over 80

Ieri sera, 1 aprile, il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi ha consigliato di tenere monitorato il sito internet realizzato dalla Regione Veneto per la prenotazione dei vaccini anti-Covid. Il motivo è che le dosi a disposizione sono poche e quindi ci potrebbero essere degli avvisi che segnalano limitazioni nelle prenotazioni. Ed infatti, questa mattina, sulla piattaforma è apparsa questa avvertenza: «Causa carenza dosi vaccinali la prenotazione è aperta solamente per i pazienti ultraottantenni». Non è noto fino a quando sarà in vigore questa misura che restringe il campo di coloro che attualmente possono prendere appuntamento per la somministrazione del vaccino.

Per chi si può prenotare ma non riesce a farlo autonomamente può farsi aiutare gratuitamente in farmacia, dove i farmacisti forniranno anche assistenza nella compilazione dei documenti da presentare nel giorno della vaccinazione.