A Verona più sensibilizzazione e controlli per prevenire maltrattamenti di animali

Attivazione di un nuovo sportello informativo, rafforzamento dei controlli contro i maltrattamenti ed una specifica campagna di sensibilizzazione per il benessere e la corretta gestione degli animali. Questi gli obiettivi del protocollo di intesa sottoscritto tra le Prefetture e i Comuni di Verona, Vicenza e Belluno che, con la presentazione di un progetto condiviso, hanno aderito al fondo assegnato dal Ministero dell'Interno per il finanziamento di progetti contro il maltrattamento degli animali.

Un'opportunità nata grazie all'iniziativa presentata al Comune di Verona dal nucleo delle guardie eco-zoofile di Oipa che punta ad accrescere la collaborazione con le forze di polizia nella gestione delle richieste di intervento e dei controlli, oltre che a realizzare una campagna informativa di sensibilizzazione sul tema. Un'idea immediatamente sostenuta dal Comune e presentata, tramite la Prefettura di Verona, alla Prefettura di Venezia per la richiesta di contributo. Ne è seguita la stesura di un apposito protocollo di intesa che, oltre a Verona, ha coinvolto anche le città di Belluno e Vicenza.

IL PROTOCOLLO E LA CONVENZIONE CON OIPA

Fra le principali novità, l'apertura da parte del comando delle guardie eco-zoofile Oipa di uno sportello per le informazioni e le segnalazioni, al piano nobile di Palazzo Barbieri. A partire dal 20 febbraio fino all'1 maggio 2021, all'interno dell'ufficio della consigliera delegata alla tutela degli animali Laura Bocchi, ogni sabato mattina, dalle 8.30 alle 13.30, lo sportello sarà a disposizione di tutti i cittadini interessati. E nel rispetto delle normative anti-Covid si potrà accedere solo su appuntamento, da fissare via mail, scrivendo a info.guardieverona@oipa.org.

Con la somma destinata al Comune di Verona, circa 6.800 euro, saranno inoltre rafforzate le attività di controllo sul territorio e creata un'apposita campagna informativa di sensibilizzazione, tramite volantini e manifesti, sull’importanza della microchippatura e contro il maltrattamento.



(Uno dei poster che saranno utilizzati nella campagna di sensibilizzazione)

«Un nuovo ed importante tassello dell'ampio programma di intervento realizzato in favore degli animali, per la prima volta a Verona, da questa amministrazione - ha precisato il sindaco Federico Sboarina - Le attività contro la violenza sugli animali si arricchiscono di un nuovo importante protocollo».

«Ricordo - ha sottolineato la consigliera delegata alla tutela degli animali Laura Bocchi - che chiunque cagiona una lesione ad un animale è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5 a 30mila euro. Sanzioni che, purtroppo, non bastano ad arginare un problema allargato di mala gestione o, all’estremo, di maltrattamento sugli animali. La prevenzione da questa tipologia di comportamenti passa in primo luogo da una corretta informazione. Per questo, fra i punti del protocollo, vi è l’avvio di una campagna di sensibilizzazione che, attraverso volantini e manifesti, consenta ad accrescere nella cittadinanza la conoscenza sull’importanza della microchippatura e sui giusti comportamenti da tenere per garantirgli ai nostri amici animali un corretto stile di vita»

«L'obiettivo è prevenire certe tipologie di comportamento - ha dichiarato il vicecoordinatore nazionale delle guardie zoofile Oipa Alessandro Piacenza - Perché se intervenire nel salvataggio di un animale maltrattato è importante, evitare l'inizio di qualsiasi tipologia di violenza è l'obiettivo principale a cui dobbiamo tendere. Fondamentale quindi l'attività di prevenzione».

«Un progetto che mira più alla sensibilizzazione dei cittadini che al contrasto - ha concluso il coordinatore regionale delle guardie zoofile Oipa Massimiliano D'Errico - Dove l'attenzione è alta, infatti, si rafforza anche l’impegno della collettività contro questa tipologia di violenza. Scegliere di far entrare un animale nella propria vita significa assumersene la responsabilità ed impegnarsi a prendendosene cura tutti i giorni».