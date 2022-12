Movida a Veronetta: quattro arresti e sequestrati eroina, ketamina ed mdma

Segnalati alle prefetture 70 giovani, anche minorenni, perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Le denunce per spaccio sono state 10 e sempre le 10 violazioni per guida sotto l'effetto di alcol o droghe

Nei giorni scorsi, i finanzieri di Verona con l'ausilio delle unità cinofile di Villafranca hanno concentrato i loro controlli sulla movida di Veronetta per contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. E nel corso delle attività, oltre al sequestro delle sostanze illecite, sono state contestate anche violazioni per guida sotto l'influenza di droga o in stato di ebrezza.

L'intensificazione dei controlli da parte della guardia di finanza si inquadra nell'ambito delle direttive del prefetto Donato Cafagna diffuse tra tutte le forze di polizia nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il piano, messo in pratica in questi giorni dai finanzieri nelle ore serali e notturne e nelle zone del capoluogo più frequentate dai giovani, ha permesso di segnalare alle prefetture 70 giovani, anche minorenni, perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Inoltre, 10 sono state le denunce per spaccio e sempre le 10 violazioni per guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l'influsso di sostanze stupefacenti.

Quattro gli arrestati dalle Fiamme Gialle scaligere: due per spaccio di sostanze stupefacenti e un terzo, un automobilista sottoposto a controllo e al test alcolemico tratto in arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale poiché, in evidente stato di alterazione, dopo essersi più volte rifiutato di sottoporsi al test, ha reagito con violenza nei confronti dei militari operanti.

Il quarto arrestato avrebbe invece esibito ai finanzieri una patente di guida e un passaporto contraffatto, come confermato grazie agli accertamenti eseguiti dalla polizia locale di Verona. L'uomo è stato portato nel carcere di Montorio e la sua auto è stata sequestrata.

Uno degli arrestati per detenzione ai fini di spaccio è stato sorpreso dai finanzieri scaligeri vicino a un locale notturno con oltre 50 dosi di mdma e ketamina. Arrestato e processato per direttissima, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

L'altro arrestato per spaccio è stato trovato in possesso di circa 500 grammi di eroina e nei suoi confronti è stata decisa la misura cautelare del carcere.

I due automobilisti arrestati (il primo per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e l’altro perché in possesso di documenti falsi), portati inizialmente in carcere, hanno poi patteggiato la pena e sono stati rimessi in libertà.