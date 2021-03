Come prendere appuntamento per la vaccinazione anti-Covid in Veneto

Come annunciato dal direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi è già operativo il sito web della Regione Veneto che permette di prendere appuntamento per la vaccinazione anti-Covid.

La prenotazione consente di scegliere sede, giorno e ora della somministrazione e richiede l'inserimento solo del codice fiscale del cittadino che si vuole vaccinare. La conferma dell'appuntamento arriva sul telefonino o via e-mail. E via posta elettronica saranno trasferiti anche i documenti da compilare e da consegnare nel giorno della vaccinazione.

In questo video sono illustrate le procedure da seguire per prenotare il vaccino. Ricordiamo che in questo momento la prenotazione è aperta solo agli over 80, ai disabili e ai cosiddetti vulnerabili.