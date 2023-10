Cittadella alpina in piazza, curiosità per le attività di protezione civile

Il percorso di Ana dedicato ai più piccoli è dovuto partire in anticipo per la forte richiesta. Monumenti di Piazza Bra illuminati con il tricolore per i 151 anni dalla fondazione delle truppe alpine

È stata inaugurata alle 12.30 di oggi, 21 ottobre, la cittadella alpina che ha portato in Piazza Bra tutte le numerose anime della sezione veronese dell'Ana (Associazione nazionale alpini), da tutti i nuclei di Protezione Civile (antincendio boschivo, unità cinofile, soccorso speleologico e fluviale, pet therapy, segreteria e logistica, e molti altri) ai gruppi storici, giovani, sport.

Complice anche il bel tempo che ha portato in piazza numerose famiglie si è rivelato un successo anche il progetto, dedicato ai più piccoli, di un percorso attivo in dieci tappe dove i bimbi possono sperimentare le attività di protezione civile: spegnere un incendio, salvamento in acqua, sgombero piante, arrampicata e molto altro. Il percorso, inizialmente, era previsto per il pomeriggio, ma è iniziato già al mattino proprio a fronte delle numerosissime richieste. Un'attività che si è svolta insieme alle altre previste dopo l'alzabandiera e l'inaugurazione ufficiale delle 12.30. Inaugurazione che ha visto la presenza del presidente nazionale Ana Sebastiano Favero e del presidente della sezione Ana di Verona Maurizio Trevisan, oltre a quelle dell'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi, dell'onorevole Marco Padovani e del consigliere regionale e comunale Alberto Bozza.

Le celebrazioni per il 151esimo anniversario dalla fondazione del corpo degli alpini sono poi proseguite alle 18 sempre in Piazza Bra, lato Palazzo Barbieri, con il concerto gratuito di quattro cori dell'Ana Verona che hanno accompagnato l'ora del tramonto fino all'accensione alle 19.30 dell'Arena con le luci rossa, bianca e verde del tricolore. E insieme all'anfiteatro anche Gran Guardia e Comune hanno la stessa illuminazione esterna.

Domani, le celebrazioni iniziano alle 9 al sacrario militare, che come ogni terza domenica del mese rimarrà aperto fino alle 16.30 per le visite guidate. Da qui, dopo la deposizione di una corona ai caduti, le Penne Nere veronesi sfileranno fino in piazza Bra. Alle 11, dopo gli interventi delle autorità civili e militari, il vescovo di Verona Domenico Pompili celebrerà la messa insieme al cappellano sezionale don Rino Massella.