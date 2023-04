Si espande in provincia la campagna di promozione del volontariato "Cercasi Umani"

Dopo aver fatto molto parlare di sé e contribuito a reclutare volontari, motivati e perfetti per il ruolo scelto all’interno dell’associazione selezionata, la campagna di promozione del volontariato "Cercasi Umani" promossa dal Csv (Centro di Servizio per il Volontariato) di Verona, è approdata in provincia.

Le collaborazioni sono con i Comuni di Castelnuovo del Garda, Erbè, Nogarole Rocca, Mozzecane, Valeggio sul Mincio, Villafranca e Sommacampagna. In questi territori, da qualche settimana, curiosi pannelli informativi chiamano a raccolta gli "umani" tutti. E proseguiranno poi cercando timidi, polemici, annoiati, pessimisti e molti altri.

Avviata due anni fa, nel maggio 2021, "Cercasi Umani" ha fatto scuola a livello nazionale e prosegue a pieno ritmo. Le realtà coinvolte, complessivamente sono una cinquantina. E a queste ora se ne sono aggiunge circa quindici dislocate tra il Garda, il Villafranchese e i territori circostanti perché è obiettivo del Csv capillarizzare la campagna anche in provincia.

Il rilancio è frutto di un percorso condiviso che Csv ha intrapreso nei mesi scorsi con le associazioni del territorio e con i Comuni, attraverso attività di formazione, workshop condivisi e un supporto costante con consulenze e incontri. Ed è stato presentato all'ex Oratorio di San Leonardo a Nogarole Rocca da Maurizio Corazza, consigliere Csv, dal sindaco di Nogarole Rocca Luca Trentini, dall'assessora a politiche sociali e scolastiche Elisa Martini e da Anna Capparelli dell'associazione Il Giracose. Erano inoltre presenti anche la coordinatrice del Csv Cinzia Brentari, il sindaco di Mozzecane Mauro Martelli e il consigliere comunale di Erbè Diego Zuccotto.

«Contiamo di poter ancora creare quella curiosità e attesa che già a Verona aveva fatto aumentare l’accesso alle informazioni non appena disponibili», ha spiegato Corazza in aggiunto a quanto dichiarato nel video.

«Per un'amministrazione comunale è fondamentale aderire a un progetto come questo di reclutamento dei volontari perché il volontariato è una colonna portante per quanto riguarda l'operatività del Comune in molti suoi settori», ha spiegato Trentini.

«Questa campagna ci permette non solo di uscire all'esterno e di reclutare nuovi volontari ma anche di guardare all'interno della nostra associazione per capire ciò di cui abbiamo davvero bisogno e, di conseguenza, valorizzare nel modo più adeguato le persone che arriveranno», è stata l'analisi di Capparelli (vedi video sotto).

«Con immenso piacere abbiamo fatto da cassa di risonanza per questa iniziativa lodevole. La campagna sta facendo molto parlare di sé nei nostri territorio e dunque un primo, importante obiettivo è di fatto già stato raggiunto», ha sottolineato Martelli.

In sinergia con i Comuni aderenti e con la partecipazione di alcune associazioni veronesi, le organizzazioni nei territori che hanno aderito sono: Il Giracose, Anteas, l'associazione "1509 l'Imboscata; cultura, memoria, territorio", l'associazione Missionaria Sommacampagna, l'associazione Proposte Sociali, Le Auser di Castelnuovo e Dossobuono, Avsa Giardino Magenta, la cooperativa sociale I Piosi, Creo (Clinical Researches with Essential Oils), Energie Sociali, Fondazione più di un Sogno onlus, La Crisalide Lilla, One Bridge to Idomeni e Opera Assistenziale Stefano Toffoli. A questa cordata di associazioni locali ora il compito di portare la campagna Cercasi Umani sul proprio territorio di riferimento così da attivare collaborazioni con altre realtà del territorio, con pubbliche amministrazioni ed anche con scuole e aziende.