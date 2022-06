Centenario del Sacro Cuore Don Calabria, targa commemorativa e mostra in ospedale

Una speciale ricorrenza del Sacro Cuore è stata celebrata questa mattina, 24 giugno, all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria. Il tradizionale appuntamento di inizio estate si è coniugato con le celebrazioni del centenario della struttura ospedaliera di Negrar.

Le celebrazioni hanno visto lo scoprimento della targa commemorativa del centenario e l'inaugurazione della mostra fotografica intitolata "100 anni Sacro Cuore Don Calabria - Immagini e voci di una grande storia", realizzata dal fotografo Renzo Udali e da Elena Zuppini e Matteo Cavejari.

La mostra è formata da 35 grandi pannelli fotografici ed è allestita nel tunnel di collegamento al piano terra della palazzina d'ingresso. Ogni pannello è dotato di una formella che riporta un testo esplicativo e in alcuno è presente anche un qrcode attraverso il quale è possibile vedere filmati storici e attuali attraverso tablet e smartphone.

Le foto degli anni del secolo scorso provengono dall'archivio storico di San Zeno in Monte e da quello dell'ospedale, mentre le immagini della storia più recente sono state realizzate da Udali. Il percorso racconta attraverso l’evoluzione strutturale e tecnologica dell’ospedale di Negrar, anche il progresso della scienza medica nell’ultimo secolo.

La mostra è visitabile liberamente da tutti coloro che si recano in ospedale per motivi sanitari.



(Corridoio con pannelli della mostra - Foto Ennevi)

Le celebrazioni di oggi si sono concluse con la messa nella chiesa di Negrar, presieduta dal vescovo di Verona Giuseppe Zenti. Un omaggio, quello dell'eucaristia in parrocchia, al parroco don Angelo Sempreboni, che nel 1922 realizzò il Ricovero Casa del Sacro Cuore, per dare una risposta ai bisogni degli anziani del paese. Il sacerdote originario di Fumane aveva realizzato anche una struttura che nelle sue intenzioni doveva diventare un ospedale. Un sogno, questo, che prese nelle sue mani don Giovanni Calabria nel 1933, quando la Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, da lui fondata, assunse la proprietà di Casa del Sacro Cuore e degli edifici adiacenti, collocati nella zona dell’attuale pronto soccorso.

Oggi, l'ospedale è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per le Malattie Infettive e Tropicali (Irccs). È un ospedale classificato ed equiparato agli ospedali pubblici pur essendo di proprietà privata ed è un presidio ospedaliero della Regione Veneto. Conta 549 posti letto a cui si aggiungono i 365 dell’area sociale. I ricoveri nel 2021 sono stati 30.661, di cui il 23% provenienti da fuori regione. E oltre 22mila sono stati gli interventi chirurgici eseguiti l'anno scorso. I dipendenti sono 2.318 di cui 416 medici.

La targa commemorativa di marmo rosso Verona è collocata sulla facciata della chiesa dell'ospedale Sacro Cuore, nei pressi della quale sorgeva il Ricovero Casa del Sacro Cuore e riporta la frase profetica scritta da San Giovanni Calabria in una lettera datata 17 agosto del 1948 a fratel Camillo Clementi: «L'ospedale Sacro Cuore di Negrar, che nei disegni della Divina Provvidenza occupa uno dei posti più belli e che è destinato a svilupparsi sempre più e sempre meglio».

Prima dello scoprimento e della benedizione della targa commemorativa da parte di don Ivo Pasa, delegato dell’Opera Don Calabria per l’Europa, don Alfonso Bombieri ha letto il messaggio augurale del nuovo Superiore generale dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, padre Massimiliano Parrella, eletto lo scorso 25 maggio e assente perché colpito da Covid: «Auspico a breve di poter celebrare con voi il traguardo e continuare a lodare la Provvidenza e tutti i suoi i collaboratori per le meraviglie che si manifestano anche in questo luogo provato dalla malattia e dalla sofferenza».