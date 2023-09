Caro affitti ed emergenza abitativa, protesta degli universitari sul Ponte di Rialto

Alle 8.30 di questa mattina, 27 settembre, sul Ponte di Rialto a Venezia si sono riuniti studenti da tutto il Veneto per partecipare al presidio dell'Udu (Unione degli universitari) e della Rete degli Studenti Medi, organizzato per denunciare la condizione di precarietà della componente studentesca.

Tra le tematiche centrali della protesta il caro affitti e l'emergenza abitativa, i due problemi evidenziati già la scorsa primavera, quando furono organizzati presidi permanenti in tenda davanti a tutti gli atenei del Veneto e in buona parte d'Italia. Ma gli studenti hanno denunciato anche le criticità legate ai prezzi dei libri, ad un benessere psicologico che non verrebbe garantito e ad un sistema di trasporti ed infrastrutture giudicati inefficienti.

«Sono mesi che ci mobilitiamo nelle nostre città e a livello nazionale, ma questo flash mob è il punto d’incontro degli studenti del Veneto, che da un anno aspettano risposte dalla Regione - ha dichiara Laura Bergamin (nel video), coordinatrice di Udu Verona - Tutto tace, anche se di circa 5.000 idonei non beneficiari alla borsa di studio, 3.200 sono studenti veneti. Questi dati tra l'altro sbugiardano la Regione: se tante altre riescono a coprire le borse, la scusa dei fondi ministeriali non regge: anche Luca Zaia deve investire sul diritto allo studio. La Regione Veneto in questi anni è rimasta immobile: veniamo infatti da anni di sotto finanziamenti agli enti del diritto allo studio locali e di mancati investimenti non solo per la realizzazione di nuove strutture ma anche per la ristrutturazione degli studentati già esistenti. Ad oggi per una platea di oltre 130mila studentesse e studenti, sono messi a bando solo 2.316 posti letto nelle residenze Esu. Questi dati fanno emergere come meno del 2% della comunità studentesca riesca ad accedere a posti pubblici, obbligando così la restante parte a doversi rivolgere al mercato privato».

E durante la manifestazione di questa mattina, gli studenti hanno ricordato che «i fondi del Pnrr sarebbero potuti essere un punto di partenza: tuttavia, si stanno rivelando un'occasione sprecata e indirizzata solo a tutelare il privato. Con il Pnrr sono stati infatti stanziati 960 milioni di euro per raggiungere un numero totale di 100mila posti letto in Italia, rispetto ai 40mila già presenti. Durante lo scorso anno sono stati pubblicati i primi due bandi, per un importo totale di circa 300 milioni di euro, mentre i 660 milioni di euro rimanenti sono stati destinati al Fondo Housing Universitario, rivolto esclusivamente ad enti privati».