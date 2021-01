Parco Natura Viva, torte di trota per il pranzo di Capodanno delle lontre giganti

Crudità di pesce d'acqua dolce per il pranzo del primo dell'anno di Felipe e Apalai, le uniche due lontre giganti d'Italia che vivono al Parco Natura Viva di Bussolengo. Trota tagliata a dadini e latterini nelle due torte pronte da mangiare, filetti di trota negli scatoloni da rovesciare e cercare di aprire per mangiarne il contenuto. Assente tuttavia il lavarello, il pesce che più di tutti amano mangiare. Un inizio di 2021 come si deve dunque, per i due inseparabili fratelli di dieci e otto anni arrivati per la prima volta nel nostro Paese poco più di un anno fa da un parco zoologico spagnolo.



(La speciale trota preparata per il Capodanno di Felipe e Apalai)

Minacciati di estinzione, i due esemplari appartengono alla più grande tra le 13 specie di lontra esistenti, vessata in passato dalla caccia per la pelliccia e che oggi rischia di scomparire a causa dell'inquinamento e della degradazione dei sistemi fluviali sudamericani in cui abita. In Europa, il programma di conservazione della specie ospita in totale 72 individui.

Piscivori, Felipe e Apalai non sono nuovi alle attenzioni degli addetti del parco che riservano loro sempre piatti di pesce fresco da scovare tra le rocce e i tronchi del reparto.

«Sono due esemplari molto energici uniti da un legame forte, che trascorrono gran parte del loro tempo giocando nell'acqua o nella sabbia -ha spiegato lo staff del Parco Natura Viva che se ne prende cura quotidianamente - Nella loro dieta non facciamo mai mancare lavarello, trota, agone e carpa».

Tuttavia, il gioco richiede un notevole dispendio di energie. E allora non è raro osservare le due lontre riposare, l'uno rannicchiato sopra all'altro negli anfratti e sulle rocce più amate.



(Felipe e Apalai)