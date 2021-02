Nuove reti di raccolta dell'acqua piovana e pozzetti anti-allagamenti a Verona

È partito l'ampio e articolato programma di interventi per mettere a nuovo la rete delle acque piovane di alcune zone di Verona. Zone in cui si verificano le maggiori criticità durante i sempre più frequenti fenomeni temporaleschi di carattere violento, primi tra tutti le bombe d'acqua. Dal nuovo sfioratore in Adige che sarà realizzato in Corso Cavour, alle nuove reti di raccolta delle acque bianche di Via Colombo e Via Chioda, fino alla realizzazione di pozzi perdenti a Montorio e di una nuova condotta fognaria a Cerea.

Sono alcune delle opere che saranno realizzate da Acque Veronesi con i fondi messi a disposizione dalla Regione Veneto a supporto dei territori colpiti dall'emergenza Vaia, l'eccezionale ondata di maltempo che nel 2018 colpì diverse aree del Veneto. Dei 27 milioni gestiti dal commissario delegato Luca Zaia per gli interventi di ripristino del servizio idrico integrato, 5 milioni sono stati intercettati da Verona, Cerea e Minerbe, grazie al lavoro di Acque Veronesi, per interventi che riguardano la raccolta delle acque piovane in alcune aree critiche e particolarmente soggette ad allagamenti.

La parte più cospicua dei lavori, che favoriranno una migliore captazione e il convogliamento delle acque dovute alle piogge, riguardano la città di Verona dove sono previsti più cantieri per un valore complessivo di 4,5 milioni di euro. L’avvio degli interventi Vaia rappresenta l’inizio di un percorso che dovrà necessariamente proseguire con analisi e progettazioni più estese e investimenti molto consistenti, soprattutto da parte dei comuni a cui spetta il carico prevalente della gestione delle acque piovane. Le criticità idrauliche segnalate nella provincia veronese sono infatti centinaia, causate in parte dai cambiamenti climatici, che stanno portando sempre più spesso a eventi estremi, anche ravvicinati nel tempo, e in parte da reti fognarie che pagano l’usura degli anni e manutenzioni mai effettuate, e che quindi oggi risultano inadeguate per i carichi attuali. Da qui la necessità di interventi non più soltanto puntuali come fatto finora ma sistematici, che richiedono studi, progettazioni e investimenti che vanno oltre le possibilità dei bilanci comunali.

Per i cantieri Vaia è stata fondamentale la capacità di Acque Veronesi di farsi trovare pronta quando si è verificata l'opportunità di accedere ai fondi della Regione Veneto. Contributi assegnati ai comuni grazie al lavoro progettuale e tecnico svolto in tempi ristretti dall'azienda consortile, poi indicata come soggetto attuatore degli interventi.

I CANTIERI

Nel dettaglio il primo lotto di lavori, già partito, riguarda Via Chioda, dove saranno realizzate una nuova rete di acque piovane e alcuni pozzetti d'ispezione a cui si collegheranno caditoie e griglie. La rete si svilupperà lungo Via Fermi fino all’intersezione con Via Monnet, da lì si estenderà lungo Strada dell’Alpo per una lunghezza totale di 655 metri. Prevista inoltre l'installazione di un semaforo in prossimità del sottopasso ferroviario regolato da una sonda in grado di fermare il traffico in caso di allagamenti. Costo dell’intervento: 400mila euro. Durata dei lavori: circa tre mesi.

Il secondo lotto, che vale complessivamente un milione e centomila euro, riguarda invece tre interventi, due già avviati e uno che si realizzerà nei prossimi mesi. In Via Colombo, una delle aree cittadine costantemente soggette ad allagamenti, verrà completamente rivista la rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane con la realizzazione di cinque nuove tratte. Verranno inoltre sostituite le attuali caditoie e bocche di lupo con dei nuovi dispositivi di raccolta e il rifacimento dei relativi allacciamenti. Durata dei lavori: oltre ai tre mesi.

Molto atteso e già avviato anche l'intervento in Via Da Legnago a Montorio dove la realizzazione di dieci nuovi pozzi perdenti permetterà di potenziare l'attuale rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane, sottodimensionata per eventi intensi e di breve durata. Tempi di realizzazione: salvo complicazioni, un mese circa.

In previsione, anche l’intervento ad Avesa lungo il torrente Lorì. Altri interventi, in partenza nelle prossime settimane, riguarderanno Via Albere, Via della Spianà e la Tangenziale Nord. Opere del valore di due milioni e mezzo di euro mentre a marzo è previsto il via alla realizzazione di un nuovo sfioratore in Adige in Riva San Lorenzo-Corso Cavour, con la risagomatura del ramo idraulico già esistente. Durata dei lavori: circa sei mesi, salvo ritrovamenti archeologici che come in altre occasioni potrebbero allungare i tempi di realizzazione dell’opera.

Per quanto riguarda la provincia, i lavori da effettuare nel comune di Cerea, anche questi molto attesi dal territorio, riguardano in particolare la realizzazione di una nuova condotta fognaria e tre nuovi bacini di laminazione. L’intervento di Minerbe servirà invece per alleggerire i livelli di piena del Canale Morando. I due interventi, per cui sono soggetti attuatori i comuni stessi, hanno un valore complessivo di 1,5 milione di euro e sono finanziati per circa mezzo milione dai fondi Vaia.

I COMMENTI

«Con questi lavori mettiamo mano nelle zone più critiche della città - ha detto il sindaco di Verona Federico Sboarina - situazioni complesse che hanno bisogno di diversi interventi ma soprattutto di ingenti investimenti. I cantieri sono importanti per due motivi perché portano sulla nostra città un investimento significativo e con progetti importanti. A causa dei cambiamenti climatici in atto, ci troviamo purtroppo ad affrontare sempre più spesso fenomeni temporaleschi violenti, che in pochi minuti mettono in crisi la struttura fognaria cittadina, con allagamenti in alcune parti della città. Una situazione che impone un costante monitoraggio della rete fognaria ed opere in grado di accrescerne il sistema di raccolta e deflusso delle acque. I lavori già avviati vanno proprio in questa direzione».

«Quella che viene chiamata tempesta Vaia, accaduta a fine ottobre 2018, è stata un evento senza precedenti e che ha interessato quasi tutta la regione - ha spiega l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin - Una devastazione per la quale il Governo dichiarò subito lo stato di crisi e stanziò un miliardo di euro per gli interventi necessari. La suddivisione dei fondi in tre annualità, insieme alla possibilità di avviare i cantieri in deroga alle leggi vigenti, ci ha permesso di essere operativi il prima possibile. Tuttavia la Regione ha dovuto avvalersi di enti e società del territorio, salvo non riuscire a rispettare il cronoprogramma. Acque Veronesi ha accettato la sfida di supportare la struttura commissariale mettendo in campo esperienza e competenza, elaborando i progetti in tempo davvero rapidi. La Regione è costantemente impegnata per dotare il territorio delle opere necessarie e adeguate a rispondere in modo duraturo agli agenti esterni, a cominciare dalle calamità naturali purtroppo sempre più frequenti. Subito dopo Vaia abbiamo aperto più di 1.500 cantieri in tutto il Veneto, in alcuni casi sono sufficienti lavori di manutenzione, per altri l'unica soluzione è il rifacimento completo del tratto di alcuni tratti di strada e relativi sottoservizi. Non arriviamo ovunque nello stesso momento, ma ci siamo dati una modalità operativa che ci consente una programmazione puntuale ed efficace».

«È motivo di grande soddisfazione e orgoglio aver contribuito a portare cinque milioni di euro al territorio veronese. Tutto questo è stato possibile grazie alle capacità tecnico organizzative dell’azienda - ha detto il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli - Lavorare sulle acque piovane significa agire fuori dal nostro perimetro d'azione, ma come azienda pubblica siamo parte di una filiera istituzionale che deve operare insieme e per questo ci siamo messi a disposizione della Regione venendo in aiuto ai comuni, a conferma di una collaborazione molto importante e che permette di dare risposte concrete in tempi molto rapidi. Da evidenziare come la fase progettuale si sia conclusa lo scorso anno e siamo già qui a presentare la messa a terra di alcuni cantieri».

«I cantieri avviati in questi giorni sono solo l'inizio - ha concluso l'assessore comunale alle strade Marco Padovani - Insieme ad Acque Veronesi abbiamo infatti messo un punto un piano dettagliato che fotografa lo stato di salute della strutture idriche di tutto il territorio comunale. Abbiamo individuato i primi 113 siti in cui andremo a intervenire in modo puntuale per una risoluzione definitiva dei problemi».