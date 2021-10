Si possono richiedere fino a fine anno i buoni sconto per taxi ed ncc

C'è tempo fino al 31 dicembre di quest’anno per richiedere il bonus trasporto, utilizzabile dai cittadini veronesi, per il pagamento del viaggio effettuato in taxi o tramite autista privato-ncc. Si tratta dell'ultima tranche per il 2021 del sostegno economico voluto dal Comune per incrementare l'attività di taxi ed ncc (noleggio con conducente) operanti nel territorio veronese, il cui valore è di circa 320mila euro.

Da quando, lo scorso maggio, è partito l'incentivo, sono stati distribuiti bonus trasporti per un valore di 100mila euro. E la loro validità è stata già prorogata al 31 gennaio 2022, dando la possibilità, a tutti i veronesi interessati, di impiegarli nei prossimi quattro mesi. I buoni viaggio, richiedibili fino al 31 dicembre 2021 da chi non ne ha ancora usufruito, prevedono uno sconto di 10 euro per spostarsi in taxi o tramite autista privato-ncc. L'iniziativa è stata ideata per incentivare l'utilizzo del taxi con un duplice scopo, sia come un sostegno ad una categoria economica che ha risentito pesantemente della crisi per il Covid sia anche agevolare le categorie più fragili di cittadini negli spostamenti visto il contingentamento delle presenze sui mezzi pubblici.

I bonus trasporto, riconosciuti ai soli cittadini residenti a Verona, sono assegnati secondo le seguenti modalità: dieci buoni viaggio a persone disabili con invalidità pari almeno al 65%; dieci a persone sottoposte a terapia salvavita; cinque a persone sopra i 65 anni di età; cinque a minori e loro genitori. E ancora, cinque a farmacisti, medici, infermieri, oss, asa, tecnici sanitari e operatori sanitari residenti a Verona oppure operanti in strutture sanitarie o socio-sanitarie presenti sul territorio veronese; tre a donne che hanno necessità di spostarsi nella fascia oraria dalle 18 alle 6 del mattino; tre alle future mamme in stato di gravidanza.

Per ottenere lo sconto è necessario che il titolare dell’agevolazione consegni al conducente il buono in originale, previa esibizione di un documento di identità valido. Il bonus viene scalato dall'importo risultante dal tassametro a fine corsa. I buoni viaggio sono personali, utilizzabili solo dal richiedente e non sono trasferibili né cedibili a terzi; non sono rimborsabili; non sono convertibili in tutto o in parte in denaro; non prevedono resto.

«C'è ancora tempo per richiedere i bonus trasporto - ha sottolineato l'assessore a viabilità e traffico Luca Zanotto - e per poter così utilizzare un interessante incentivo a sostegno della mobilità tramite taxi ed ncc. Restano ancora oltre 300mila euro da distribuire, richiedibili, sotto forma di bonus, entro la fine dell’anno».

«Un progetto di sostegno economico e sociale di forte utilità per i lavoratori del trasporto privato - ha spiegato il presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena - frutto di un fondamentale gioco di squadra che ha coinvolto tutti i soggetti interessati. Lavorare insieme porta vantaggi per tutti e, in particolar modo, consente di concretizzare iniziative in favore di tutta la comunità veronese. Sostenere e rilanciare il lavoro è la scelta migliore per mantenere in vita tante realtà economiche duramente colpite dalla pandemia». «Nel 2020, nel momento più buio della pandemia, con l’arresto totale di tutte le attività - ha ricordato il presidente di RadioTaxi Verona Daniele Garonzi - i tassisti hanno avuto perdite pari al 70% dei loro incassi abituali. Se questa realtà è sopravvissuta lo deve ai tanti veronesi che, anche in quei giorni terribili, hanno continuato ad usare il servizio taxi per i loro spostamenti. Un sostegno che non dimentichiamo e per cui siamo profondamente grati»