Dal caro bollette ad Astrosamantha, i bozzetti dei carri del Venardì Gnocolar

I carri allegorici che sfileranno a Verona parleranno di attualità, pungendo con un po' di satira. Ma non mancheranno i protagonisti dei cartoni animati per bambini ed i supereroi

Sono cominciate ieri, 23 gennaio, le riunioni per l'organizzazione del "Venardì Gnocolar", la grande festa che si svolge per le strade di Verona durante il venerdì grasso. La prima di queste riunioni è stata con i carristi scaligeri, i quali hanno presentato i 18 bozzetti delle opere che sfileranno durante il corteo carnevalesco.

Come ogni anno, i carri allegorici richiamano temi d'attualità e pungono i politici con la satira. Tra le tematiche affrontate quest'anno ci sono il caro bollette e il disagio delle famiglie, ma non mancheranno i protagonisti dei cartoni animati per bambini e i supereroi. E con un carro si andrà anche sullo spazio con "Astrosamantha", nomignolo dell'astronauta italiana Samantha Cristoforetti.

La riunione si è conclusa con il ringraziamento del comitato organizzatore del Carnevale Veronese. Un ringraziamento rivolto ai carristi e a tutti volontari che si stanno impegnando per rendere il più divertente possibile il prossimo Venardì Gnocolar.