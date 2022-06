Frodi, evasioni fiscali, droga e abusivismo: impegno a tutto campo della Guardia di Finanza

Questa mattina, 24 giugno, le Fiamme Gialle veronesi hanno celebrato la ricorrenza della fondazione della Guardia di Finanza. Fondazione avvenuta 248 anni fa. A guidare le celebrazioni è stato il comandante provinciale Vittorio Francavilla, il quale ha ospitato le massime autorità locali ed alcuni membri del Parlamento alla caserma "A. Martini" di Verona.

In occasione dell'anniversario, i finanzieri hanno riassunto i risultati ottenuti nel 2021 e nei primi cinque mesi del 2022. Risultati che sono stati il frutto dell'impegno speso per contrastare la criminalità e per tutelare cittadini e imprese. In 17 mesi, la Guardia di Finanza di Verona ha eseguito 1.106 interventi ispettivi e 662 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia.

Le attività investigative e di analisi su un ammontare di circa 30 milioni di euro di crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica, svolte in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, hanno permesso di accertare frodi per oltre 15 milioni di euro. Sono stati inoltre individuati 77 evasori totali e 663 lavoratori in nero o irregolari. Scoperti anche 26 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all'illecita detenzione di capitali oltreconfine.

I soggetti denunciati per reati tributari sono stati 221, di cui 8 tratti in arresto. Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell'evasione e delle frodi fiscali è stato di 8,3 milioni di euro ed ingenti sono le proposte di sequestro tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria.

I 34 interventi in materia di accise e a tutela del mercato dei carburanti hanno permesso di sequestrare oltre 12mila chilogrammi di prodotti energetici. Nel medesimo settore è stata scoperta una frode fiscale che ha condotto all’arresto di 3 soggetti e all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo per oltre 79 milioni di euro.

358 sono, invece, i controlli in materia doganale sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza e sul controllo del commercio internazionale di specie animali e vegetali protette.

Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato al sequestro di 107 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri e alla denuncia di 2 soggetti.

Nel settore del gioco illegale e irregolare sono stati eseguiti 42 controlli riscontrando 7 violazioni.

L’impegno a tutela della corretta destinazione delle misure introdotte dalla legislazione emergenziale durante la pandemia non ha riguardato solo i bonus fiscali ma anche i contributi a fondo perduto e i finanziamenti bancari assistiti da garanzia, oggetto di oltre 198 controlli, che hanno portato alla denuncia di 25 persone per l’indebita richiesta o percezione di oltre 31,6 milioni di euro.

Complessivamente, gli interventi in materia di spesa pubblica sono stati oltre 536, cui si aggiungono quasi 92 indagini delegate dalla magistratura nazionale ed europea: 257 soggetti sono stati denunciati e oltre 36 segnalati alla Corte dei Conti per danni erariali pari a oltre 5,9 milioni di euro.

Le frodi scoperte in materia in spesa previdenziale e assistenziale sono pari a 1,5 milioni.

I controlli sul reddito di cittadinanza, svolti in collaborazione con l'Inps, hanno riguardato, in maniera selettiva, soggetti connotati da concreti elementi di rischio. Nel complesso, sono stati scoperti contributi indebitamente percepiti per 903mila euro e fraudolentemente richiesti e non ancora riscossi per 203 mila euro. E sono state denunciate 181 persone.

Un impegno importante è stato dedicato al controllo degli appalti, anche in ragione del ruolo che rivestiranno tali procedure nell’ambito del Pnrr, in vista del quale la Guardia di Finanza sta affinando strumenti di analisi e moduli operativi, in collaborazione con tutte le amministrazioni responsabili della gestione e dell’attuazione dei progetti e degli investimenti. Le persone denunciate per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la pubblica amministrazione sono state 9. Il valore delle procedure contrattuali risultate irregolari, in quanto interessate da condotte penalmente rilevanti, è stato di oltre 2,7 milioni.

Per quel che riguarda la lotta alla criminalità organizzata, in materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 55 interventi, che hanno portato alla denuncia di 119 persone, di cui 2 tratte in arresto, e al sequestro di beni per un valore di oltre 12,5 milioni.

Sono state analizzate 498 segnalazioni di operazioni sospette. Sono stati poi eseguiti in ambito aeroportuale controlli volti a verificare il rispetto delle norme sulla circolazione transfrontaliera di valuta da parte dei soggetti in entrata o in uscita dal territorio nazionale, accertando movimenti di capitali in contante per oltre 778mila euro e 31 violazioni.

In materia di reati fallimentari i beni sequestrati ammontano a circa un milione, su un totale di patrimoni distratti di oltre 90 milioni.

In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 83 soggetti, con l’applicazione di provvedimenti di sequestro per 8,7 milioni. Ammonta, invece, a circa 29,2 milioni di euro il valore dei beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie proposti per il sequestro. Tali misure corrispondono per la quasi totalità a sequestri di prevenzione conseguenti allo svolgimento di accertamenti nei confronti di soggetti che, per condotta e tenore di vita, vivrebbero abitualmente, anche in parte, con i proventi derivanti da ogni genere di attività delittuosa, in particolare di natura tributaria, societaria o fallimentare.

Ulteriori 751 accertamenti sono stati svolti su richiesta dei prefetti, la maggior parte dei quali in funzione del rilascio della documentazione antimafia. I relativi esiti hanno contribuito all'emissione di 7 interdittive antimafia.

Con particolare riferimento al contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio veronese, i controlli e le indagini svolte hanno permesso di sequestrare 649,8 chilogrammi di stupefacenti (512 chili di cocaina, 12,6 chili di eroina, 125 chili tra hashish e marijuana e 0,2 chili di altre droghe) con la denuncia di 112 soggetti (di cui 51 tratti in arresto) e la segnalazione di 188 persone al prefetto.

Sul versante della contraffazione e abusivismo commerciale sono stati eseguiti oltre 198 interventi e più di 58 deleghe dell'autorità giudiziaria, sottoponendo a sequestro circa 678mila articoli di prodotti industriali contraffatti, con falsa indicazione del Made in Italy o non sicuri, nonché 113 tonnellate di pellet in violazioni al Codice del Consumo in quanto privi delle previste informazioni sulla composizione e sulla resa. I denunciati per questi reati sono stati 41.

L’attività delle Fiamme Gialle a tutela dei consumatori è stata orientata anche al contrasto dell'illecita commercializzazione dei dispositivi di prevenzione del contagio, con il sequestro di oltre 211mila mascherine e dispositivi di protezione individuale e di 5.400 dispositivi medici. Dodici i soggetti verbalizzati di cui 7 denunciati per frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci e contraffazione.

Infine, la Guardia di Finanza veronese ha collaborato con i suoi Baschi Verdi al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di eventi o situazioni che hanno interessato il territorio provinciale. Nel periodo dell’emergenza sanitaria, i reparti hanno contribuito con le altre forze di polizia ad assicurare l’attuazione delle misure di contenimento della pandemia eseguendo 12.798 controlli, all’esito dei quali 98 soggetti sono stati sanzionati e 2 denunciati.

E nell’ambito del servizio di pubblica utilità «117» ha impiegato 2.064 pattuglie, di cui 518 in orario notturno, per un totale di 4.809 militari.