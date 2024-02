Sbancamenti a San Vigilio, Bendinelli: «Lavori di riqualificazione dell'area»

È stato caricato su Facebook è stato caricato un video in cui si documentano sbancamenti in corso a San Vigilio, splendida località di Garda. Lavori che, in base a quanto dichiarato nella registrazione, sarebbero stati concessi dal Comune di Garda all'insaputa dei cittadini con dei permessi di costruire.

Un video che ha generato malumori e accuse via social, a cui il Sindaco di Garda Davide Bendinelli ha voluto rispondere. E la prima smentita riguarda alcune dichiarazioni circa «fatti alquanto inspiegabili» e cose «incredibili», le quali lasciano intendere che sia stata data l'autorizzazione a costruire una struttura laddove non si potrebbe. «Nessuna richiesta di nuova cubatura è stata avanzata al Comune da parte di privati proprietari dell’area - ha dichiarato Bendinelli - E il Comune, in ogni caso, mai e poi mai avrebbe rilasciato il permesso di costruire a San Vigilio dove non ci sarà mai, e lo ripeto, mai, un aumento di cubatura».

In base alle insinuazioni del video messo in circolazione su Facebook, sarebbero in corso dei lavori per la costruzione di una grande struttura a San Vigilio. Bendinelli ha però spiegato che quei lavoro sono per la realizzazione di sottoservizi. «Sono lavori di riqualificazione dell’area - ha aggiunto il sindaco di Garda - Per un’area importante come quella di San Vigilio è necessario che le attività commerciali siano dotate di quei sottoservizi che consentano, tra le altre cose, anche lo smaltimento delle acque nere. Questo è quello che sta succedendo oggi. Se abbiamo dato il permesso di costruire ai proprietari è perché come Comune ci siamo impegnati non solo a rispettare la normativa vigente ma anche a tutelare l’ambiente».

Altra tesi avanzata nel video e contestata da Bendinelli è quella del taglio degli ulivi. «Nessun ulivo è stato tagliato - ha spiegato ancora il primo cittadino - Sono semplicemente stati spostati temporaneamente, schedati e numerati, e verranno riposizionati una volta terminati i lavori nello stesso luogo in cui si trovavano prima che i lavori iniziassero».

«Vorrei che imparassimo a dare ai video il peso che meritano - ha concluso Bendinelli - A capire quando si tratta di dichiarazioni che hanno il solo fine di strumentalizzare una questione e mistificare la realtà. Che i permessi di costruire che sono stati dati vanno esclusivamente nella direzione della tutela dell’ambiente. Che non vi sarà mai e poi mai in quella zona un aumento della cubatura. In chiusura vorrei dire che mi dispiace che il proprietario dell’area adiacente ai lavori abbia rilasciato quelle dichiarazioni anziché contattarmi. Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto e le porte del mio ufficio sono sempre state aperte a tutti».