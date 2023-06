Violenza e tortura in questura, associazioni in piazza: «Basta abusi in divisa»

Lanciato per sabato 24 giugno un corteo che partirà alle 14 da Piazza Bra per raggiungere Piazza Santa Toscana. «Numeri identificativi e bodycam non sono sufficienti. Serve commissione esterna e indipendente»

Una manifestazione per «fare luce sugli abusi che vengono perpetrati fuori e dentro le istituzioni». Ad organizzarla sono un gruppo di associazioni veronesi al grido di: «Basta abusi in divisa». Il corteo è stato organizzato per sabato 24 giugno e partirà alle 14 da Piazza Bra per raggiungere Piazza Santa Toscana.

Una protesta presentata oggi davanti alla questura di Verona, luogo in cui alcuni poliziotti avrebbero inflitto violenze e torture a persone fermate durante i controlli, in particolare a stranieri e senza fissa dimora. Per questi presunti reati, 5 agenti sono stati arrestati e 17 sono stati indagati. «Fatti che mostrano una realtà conosciuta da tempo», hanno commentato i rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni che sabato 24 giugno scenderanno in piazza (Assemblea 17 dicembre - Verona Città Aperta, Circolo Pink Lgbte Verona, Infospazio 161, Adl Verona, Laboratorio Autogestito Paratod@s, Rifondazione Comunista Verona, Osservatorio Migranti Verona e Non Una di Meno Verona). Associazioni che in passato avevano già denunciato «pratiche violente e discriminatorie delle forze di polizia. Violenze che riguardano tutte e tutti, ma come spesso accade sono le persone più indifese a subire le maggiori vessazioni. Contro alcune pratiche razziste abbiamo protestato, ma fummo denunciati per calunnia».

Con la manifestazione presentata oggi davanti alla questura, queste associazione chiedono maggiori controlli e cambiamenti radicali all'interno delle forze dell'ordine. «La violenza non si manifesta soltanto negli atti brutali ed eclatanti denunciati in queste settimane - hanno spiegato gli organizzatori del corteo - L’odissea di chi richiede i documenti necessari per vivere e lavorare regolarmente in Italia, le file interminabili e i tempi di attesa per un appuntamento, i controlli a tappeto e le foto segnalazioni indiscriminate mettono in scena ogni giorno le criticità di un mondo che non ha mele marce, ma un frutteto malato. Una violenza strutturale che rimane sempre taciuta».

E tra le critiche mosse questa mattina c'è anche quella che viene ritenuta una «vittimizzazione degli agenti», attraverso l'intervento di psicologi per il personale della questura o indicando i soggetti che hanno subito le violenze dei poliziotto come dei provocatori. «In questa narrazione passa in secondo piano la gravità di quanto sta emergendo dalle indagini - hanno dichiarato i rappresentanti delle varie associazioni - Si vuole mostrare il volto pulito e democratico delle forze di polizia, che avrebbero svelato esse stesse il marcio al loro interno. Ma com’è possibile accettare che le indagini siano guidate dallo stesso ente che è sotto inchiesta?».

Infine, per le otto associazioni veronesi che hanno lanciato la manifestazione le soluzioni proposte finora contro le violenze delle forze dell'ordine (numeri identificativi e bodycam) sono utili ma non sufficienti. «Abbiamo bisogno di una commissione esterna e indipendente per raccogliere le denunce - è la richiesta avanzata questa mattina - Abbiamo bisogno di figure di intermediazione all’interno dei processi di accoglienza migranti. Ma soprattutto va ripensato il ruolo delle forze dell’ordine nella gestione del territorio, dei suoi margini e di chi li abita. Fin troppo spesso esse colmano la mancanza di politiche e interventi sociali. Si danno risposte autoritarie a situazioni che meriterebbero attenzioni ben diverse, di inclusione e di sostegno economico e psicologico».