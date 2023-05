Baby gang, questore Massucci: «Polizia a fianco di educatori, genitori e docenti»

Educazione, conoscenza e buon esempio: sono i tre criteri indicati dallo scritto e poliziotto della questura di Brescia Domenico Geracitano durante la conferenza-spettacolo Coltiv@rete, portata per la prima volta a Verona venerdì scorso, 19 maggio.

Invitato da Agesc Verona (Associazione genitori scuole cattoliche) al Teatro Stimate, Geracitano ha parlato dell’importanza di seminare valori nelle nuove generazioni. «Oggi ciascuno di noi deve essere un contadino della rete: internet è un terreno virtuale da coltivare», ha sottolineato.

Per trasmettere questo messaggio, sono saliti con lui sul palco sei giovani talentuosi: Francesco Longo (attore), Gianluca Terlizzi (musicista), Elena Bono e Diego Bragaglio (ballerini), Giulia Terlizzi e Martina Marchetti (cantanti).

A tirare le fila dell’incontro ci ha pensato la psicologa Cristina Volpi: «Il disagio più diffuso tra i nostri ragazzi è la paura di non essere all’altezza», ha detto.

Coltiv@rete, che è pure il titolo dell’ultimo libro di Geracitano, è un invito a coltivare la propria unicità e a chiedere aiuto quando qualcosa non va. «L’attenzione è il primo gesto d’amore: oggi si ascolta per rispondere, invece bisogna ascoltare per capire», ha suggerito il Geracitano ai genitori e agli educatori presenti in teatro.

E durante la serata si è parlato inoltre di bullismo e di cyberbullismo, fenomeni sempre più frequenti che mettono a rischio la vita e la salute dei più giovani. Temi toccati anche dal questore di Verona Roberto Massucci (vedi video), che ha parlato dell'attuale fenomeno delle cosiddette baby-gang. «La polizia è a fianco degli educatori, genitori e docenti, per fare prevenzione prima che vengano commesse delle violazioni di legge», ha evidenziato.