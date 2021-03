Rapinano il gestore del Mida's Stube di Peschiera, arrestati due 40enni

Questa mattina, 26 marzo, i carabinieri di Peschiera del Garda hanno arrestato e portato nel carcere di Montorio due 40enni, eseguendo così quanto ordinato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Verona, che aveva firmato due provvedimenti di custodia cautelare. I due arrestati sono di etnia rom ed erano domiciliati in un campo nomadi di Verona. Sono accusati di danneggiamento, rapina aggravata e lesioni aggravate ed in carcere hanno atteso l'interrogatorio di garanzia.

All'operazione dei carabinieri arilicensi hanno collaborato i colleghi della compagnia d'intervento operativo del Quarto Battaglione Veneto di Mestre, che in questi giorni sta svolgendo servizi di rinforzo all'Arma territoriale nella prevenzione e contrasto ai reati predatori.

La rapina di cui i due 40enni sarebbero responsabili è quella avvenuta nella notte dell'11 ottobre scorso al Mida's Stube di Peschiera. Il titolare del locale aveva denunciato ai carabinieri di essere stato aggredito dopo l'orario di chiusura, mentre stava salendo nella sua auto. L'uomo non conosceva i due rapinatori che lo hanno malmenato usando un oggetto contundente per portargli via la borsa in cui custodiva l'incasso degli ultimi tre giorni, circa 25.000 euro.

La rapidità degli accertamenti ha permesso agli investigatori di individuare il veicolo con il quale era stata compiuta la rapina. L'auto risultava in uso ad uno degli arrestati ed i carabinieri l'hanno riconosciuta anche se gli autori della rapina avevano sostituito le targhe. I militari hanno chiuso poi il cerchio intorno ai responsabili ed i risultati delle indagini sono state infine concordate dall'autorità giudiziaria che ha emesso i due provvedimenti eseguiti questa mattina dagli uomini dell'Arma.