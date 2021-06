In un'app tutti i servizi dedicati alle famiglie di Verona con figli da 0 a 3 anni

I servizi per le famiglie con bambini da 0 a 3 anni a portata di app. Basterà uno smartphone per conoscere tutte la attività gratuite e i servizi che il territorio comunale di Verona offre per i genitori di bimbi piccoli e per tutti coloro che sono alle prese con le difficoltà quotidiane legate all'arrivo di un figlio.

Dall'elenco dei pediatri ai servizi medici pubblici, dagli asili nido agli spazi famiglie, dai centri ricreativi alle biblioteche, dalle aree wi-fi ai punti allattamento: sono più di 100 i servizi inseriti nella app Insieme a Te, un numero tuttavia destinato ad aumentare grazie al costante aggiornamento dello strumento informatico.

CLICCA QUI PER SCARICALE L'APP INSIEME A TE

L'utilizzo della app è semplice ed intuitivo, pensato proprio per rispondere in modo veloce e immediato alle richieste dei genitori. Lo strumento è adatto a tutti i device (smartphone, tablet e computer) e permette di accedere alla mappa del comune di Verona e a schede georeferenziate che permettono di visualizzare facilmente i servizi attivi.

È possibile procedere anche con una ricerca per categoria, da cui poi visionare le schede di approfondimento con informazioni e contatti del servizio ricercato.

Un servizio innovativo, che a Verona non c'era, e che ha l'obiettivo di promuovere il benessere delle famiglie veronesi e in particolare quelle con bimbi piccoli.

L'uso del web come strumento per raggiungere e agevolare gli utenti va incontro alle mutate esigenze della popolazione, legate anche alla pandemia e alle sue ricadute sociali.

La novità digitale è stata co-progettata da Aribandus, Comune di Verona, Ulss 9 Scaligera, Cooperativa Csa, Pensiero Visibile, Cooperativa Azalea e Università degli Studi di Padova, tutte realtà che dal 2018 collaborano al progetto Insieme a Te, che promuove a titolo gratuito attività e formazione per tutte le famiglie con figli fino ai 3 anni.

La web app si inserisce in un percorso progettuale che in questi tre anni ha permesso di offrire alle famiglie tante iniziative gratuite e inclusive: Spazio Bebè (0/11 mesi), lo spazio per neomamme che sentono il bisogno di confrontarsi con altre mamme e con professionisti; Girotondo (12/36 mesi), servizio per far vivere ai figli esperienze di gioco, scoperta ed apprendimento insieme ad altri bambini; Home Visiting, servizio educativo a domicilio su misura delle neo mamme per sostenerle nei primi mesi di vita del bambino; Estate Insieme a Te, servizio estivo che si svolge presso lo Spazio Famiglie del Comune di Verona a Corte Molon.

Non sono mancati poi eventi e seminari dedicati a temi rilevanti per la genitorialità, percorsi innovativi dedicati ai papà e all’empowerment femminile, per rileggere l’esperienza di maternità in chiave formativa come un valore aggiunto che permette di acquisire nuove competenze da spendere nel mondo del lavoro.

«Un progetto che va incontro alle esigenze delle giovani famiglie di oggi, ma anche alle mutate abitudini a cui ci ha costretto il Covid - ha detto l'assessore ai servizi sociali di Verona Daniela Maellare - Da questo punto di vista il web è uno strumento che non può essere trascurato, bene usarlo per agevolare i cittadini e offrire servizi sempre migliori. C'è una rete di realtà e associazioni che animano il nostro territorio e di cui rappresentano una risorsa insostituibile».