«Non ho trovato personale». E l'Antica Amelia riapre con un solo tavolo

Un concetto inedito di stare a tavola al ristorante, un punto di rottura originale nel mondo della ristorazione, una strada nuova tutta da tracciare. Niente tavoli o tavolini, all’Antica Amelia di Vicolo Due Stelle 5, a Verona. Con la riapertura, il prossimo 7 febbraio, ci sarà solo un grande tavolo da 12 posti, dove gli ospiti condividono con estranei un esclusivo viaggio gastronomico pensato dalla chef che da sola prende le redini dell'attività.

Si chiama The Table il progetto della trentaseienne chef veronese Micol Zorzella, che fa a meno dei collaboratori, gestendo in autonomia pranzi e cene. «Non ho trovato il personale qualificato adatto - ha spiegato Zorzella - Allora ho deciso: punto su di me e sulla mia idea di accoglienza. Punto su questo tavolo».

Via dunque i 10 tavoli, dimezzati i 24 coperti che hanno reso Antica Amelia un posto unico a Verona anche per Alessandro Borghese, che lo aveva eletto vincitore in una puntata del contest televisivo 4 Ristoranti. Al centro, solo il grande tavolo in legno, attorno al quale sedersi tutti insieme.

Una scelta originale, ma una scelta dettata anche dalla necessità vista la carenza di forza lavoro qualificata che colpisce l'intero settore ristorativo. «I miei colleghi sanno di cosa sto parlando - ha dichiarato la chef veronese - Questa è la mia casa, la mia Amelia. Io sono fortunata: ho la possibilità di provare a cambiare le cose. Antica Amelia ha le dimensioni adatte per farlo, il momento è quello giusto e il locale sembrava nato per questo tavolo».

L'idea è nata durante la notte di San Silvestro. «Io ero più presente in sala ed è piaciuto: è stato bellissimo - ha raccontato Micol Zorzella - Tutti erano contenti e si coglieva un cambio di atmosfera. Ecco allora l’idea di ricominciare da me. E da questo tavolo». Un tavolo che appartiene alla famiglia della chef e che è stato restaurato con l'aggiunta di una bordura in ferro. Un tavolo dove a servire sarà la stessa Micol Zorzella che presenterà i suoi piatti e dialogherà con gli ospiti. «I vini in accompagnamento sono scelti da me, ma resterà comunque la mia piccola e selezionata carta dei vini. E non ci sarà solo una proposta alcolica. Al momento della presentazione i clienti potranno scegliere anche la versione analcolica».

I menù sono quattro, creati dalla chef cercando di accontentare i gusti di tutti. The Table aprirà da mercoledì al sabato con un menù diverso ogni sera. Mentre a pranzo la proposta è di un pasto a prezzo fisso, sempre da mercoledì a sabato, con la possibilità di scegliere il piatto principale. Sarà un pranzo veloce, condividendo l’unico tavolo ma senza un orario di arrivo imposto.

Il progetto The Table al momento ha una durata sei mesi, «ma non è un gioco - ha precisato la chef - È la mia vita, è la mia carriera. Quando ho aperto Amelia nel 2017 avevo una squadra efficiente, avevo dei collaboratori affidabili e che erano ben ricompensati, anche a livello economico. Tutto ciò è venuto a mancare e non solo nel mio ristorante».

«Da una parte il progetto strizza l’occhio all’home-restaurant, ma al contrario: è un restaurant-home - ha concluso Zorzella - Spero sia una strada percorribile non solo da me, ma anche da altri, come risposta a una ristorazione stanca, umanamente e professionalmente svalutata».

