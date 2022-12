Annullata Broadway Night di Antonella Ruggiero al Ristori. «Voce non in condizioni ottimali»

Tutte le modalità di rimborso per chi aveva preso il posto per l'evento del 29 dicembre

Con grande dispiacere il direttore artistico del Teatro Ristori di Verona Alberto Martini ha comunicato che la serata di gala Broadway Night del 29 dicembre con Antonella Ruggiero è stata annullata causa il persistere delle condizioni non ottimali dell'artista.

Impegnata ieri pomeriggio, 26 dicembre, a Jesolo nelle prove di un altro concerto (poi annullato) la stessa Ruggiero ha voluto comunicarne le ragioni direttamente al pubblico in sala, salendo sul palco: «Malgrado un miglioramento delle mie condizioni vocali - ha dichiarato - durante la prova mi sono resa conto di non riuscire a sostenere il concerto. La mia voce non è ancora in condizioni ottimali».

A segure, dal management è arrivata la conferma sull'impossibilità del concerto a Verona il 29 dicembre.

«Siamo veramente dispiaciuti di dover annullare la serata di gala con Antonella Ruggiero per il perdurare del suo problema di salute - ha detto Alberto Martini - A lei auguriamo una pronta guarigione. Naturalmente, è un imprevisto che non dipende dalla nostra volontà ma, ugualmente, ci scusiamo con il nostro pubblico che si è dimostrato affezionato e caloroso sia verso l'artista sia verso la novità del nostro format. Un grazie particolare ai nostri partner per la comprensione dimostrata: segno di una perfetta sintonia e collaborazione che prosegue guardando alla prossima data delle serate di gala con il balletto viennese, il 31 dicembre».

LE MODALITÀ DI RIMBORSO

Chi ha già ritirato il biglietto dell'evento annullato dovrà riconsegnarlo al botteghino di Via Teatro Ristori 7 entro il 10 gennaio per procedere al rimborso.

Coloro che hanno inviato il bonifico ma non hanno ancora ritirato il biglietto possono comunicare alla biglietteria l'iban di riferimento in modo da procedere al rimborso.

Il teatro si impegna a rimborsare l’importo del biglietto entro 10 giorni lavorativi dall'avvio della procedura.