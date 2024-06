Anniversario dei carabinieri, nel Veronese 858 arresti e 7.659 denunce

In un anno, quasi 70mila servizi esterni, con oltre 152mila persone controllate, 858 arresti e 7.659 denunce. Con queste cifre ieri, 5 giugno, è stata sintetizzata l'attività dei carabinieri in provincia di Verona. Una sintesi comunicata dal comandante provinciale Francesco Novi nel discorso pronunciato durante la celebrazione per il 210mo anniversario della fondazione dell'Arma.

La ricorrenza cade ogni anni il 5 giugno per ricordare la prima medaglia d'oro al valor militare consegnata all'Arma dei carabinieri per il contributo fornito nella Prima Guerra Mondiale. E a Verona è stata onorata nella caserma "Pastrengo" di Via Salvo D’Acquisto, dove il comandante Novi ha ricevuto le autorità civili, religiose e militari, di fronte ad uno schieramento rappresentativo di tutte le specialità dell'Arma.

La cerimonia è stata impreziosita dalla presenza del gonfalone del Comune di Verona, decorato con la medaglia d'oro al valor militare, e da quello della Provincia. E ad aprirla è stata la rassegna dello schieramento da parte del prefetto di Verona Demetrio Martino.

Durante la mattinata sono stati letti il messaggio augurale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'ordine del giorno del comandante generale dell'Arma Teo Luzi. È stata poi la volta del comandante provinciale Francesco Novi che ha salutato i presenti ed ha rivolto un saluto a tutti i carabinieri ed ai loro familiari.

Nel suo discorso, Novi riassunto le attività svolte quest'anno dai suoi militari. Ed ha voluto segnalare: «Il costante impegno nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, di cui è esempio il recente arresto di 13 persone, ritenute responsabili di una diffusa rete di spaccio a Verona ed in Valpolicella, nel cui ambito sono stati sequestrati oltre 200 chili di hashish, 60 di marijuana e 1,5 di cocaina, recuperando 2 kalashnikov e 4 pistole. La prioritaria attenzione all’individuazione degli autori dei furti in appartamento e nei garage, nel cui ambito sono già state arrestate 25 persone. La prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe in danno dei nostri anziani, sviluppata attraverso diffuse e costanti campagne di sensibilizzazione ed una certosina analisi investigativa, che sinora ha già permesso di arrestare 14 persone. La delicata attenzione al grave fenomeno della violenza di genere, nel cui contrasto l'Arma opera con una "rete nazionale di monitoraggio"; e qui a Verona sono presenti ufficiali appositamente addestrati che possono avvalersi di due stanze per l’ascolto tutelato delle vittime».

Infine, al termine della cerimonia, sono state consegnate delle ricompense a militari che si sono particolarmente distinti in attività di servizio.