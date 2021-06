Animalisti recuperano coniglietti tenuti in condizioni non ottimali a Bussolengo

Gli attivisti di Sinergia Animalista (ovvero delle due associazioni Centopercento Animalisti e Fronte Animalista) hanno recuperato otto coniglietti che erano tenuti in condizioni non ottimali da una famiglia di Bussolengo. «Gli animaletti erano di fatto in balia di bambini che li usavano per giochi che spesso erano veri maltrattamenti», hanno spiegato i militanti delle due associazioni animaliste, i quali erano in possesso di alcune riprese che testimoniavano i maltrattamenti. «Non diamo la colpa ai bambini - ha poi aggiunto il gruppo Sinergia Animalista - Sarebbe dovere dei genitori educarli al rispetto e sorvegliarli nei giochi».

Per recuperare i coniglietti, una delegazione di Sinergia Animalista si è presentata davanti alla casa della famiglia di Bussolengo. Data la presenza dei bambini, l'atteggiamento degli attivisti è stato colloquiale ma deciso. La padrona di casa ha negato i maltrattamenti, ma le immagini registrate erano eloquenti.

I militanti hanno comunque chiamato i carabinieri, i quali hanno fatto da mediatori. E alla fine, la proprietaria dei coniglietti si è prima consultata con il marito, chiamandolo al cellulare, e poi ha consegnato volontariamente gli animali. «A lei è stato consigliato di non prenderne altri - hanno concluso i volontari di Sinergia Animalista - Comunque il posto sarà monitorato. Noi abbiamo spiegato ai bambini la differenza tra un animale e un giocattolo e abbiamo promesso di portare ad ognuno di loro un piccolo regalo».