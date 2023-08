Giornata Grigio Verde di Ana Verona, tendata notturna e lezione di storia in Lessinia

Rievocatori e alpini veronesi hanno guidato i visitatori tra le trincee dell’Ecomuseo del Ridotto del Pidocchio. E per i più piccoli: giochi, laboratori, canti, cori e l'esperienza di una notte in tenda vicino a Malga Valbella

Tra sabato e domenica, 28 e 27 agosto, sono stati circa duecento i visitatori delle trincee dell’Ecomuseo del Ridotto del Pidocchio, accompagnati dai rievocatori del gruppo storico di Ana Verona. E per alcuni bimbi e ragazzi, grazie al gruppo giovani dell'associazione degli alpini, l’avventura è stata lunga tutto il weekend tra giochi di gruppo, canti e racconti alpini, laboratori e una tendata al di fuori di Malga Valbella. Un fine settimana intenso dunque per tutte le penne nere veronesi, impegnate anche sul Carega, dove si sono svolti una gara sportiva e il pellegrinaggio alla chiesetta dello Scalorbi, e a Verona con l’apertura del Sacrario Militare.

L'alzabandiera e gli inni d’Italia e dell'Austria cantati dai rievocatori con le divise d’epoca indossate dai soldati italiani e austriaci durante la Grande Guerra. La "Giornata in Grigio Verde" alle trincee del Ridotto del Pidocchio, l'Ecomuseo sopra Malga Lessinia, a Erbezzo, ieri mattina si è aperta così, con un momento di raccoglimento dedicato a tutti i caduti e, in particolare, ai giovani che in quelle rocce hanno vissuto e sofferto. «Le trincee a difesa di Verona erano lunghe 38 chilometri, dal Corno D’Aquilio fino a Castelberto. Qui hanno vissuto migliaia di soldati, ragazzi, costretti a condizioni precarie con i piedi immersi nel fango, al freddo, nascosti nei cunicoli scavati tra la roccia. In questo punto, sull’altopiano lessino, affacciato sul Monte Baldo e sui monti trentini, la battaglia non è arrivata. Ma la guerra sì e la durissima vita di trincea, responsabile di malattie e morti quasi al pari di mitraglie e baionette, pure. Un'assurdità che è giusto conoscere e ricordare», hanno spiegato i rievocatori, guidati da Simone Giardini del gruppo storico di Ana, che hanno accompagnato i numerosi visitatori insieme a Luciano Bertagnoli, responsabile dell’Ecomuseo riportato alla luce nove anni fa grazie all'impegno di decine di volontari della sezione veronese sotto la direzione tecnica del compianto Flavio Melotti.

«Conoscere la storia attraverso le storie dei nostri soldati e dei nostri luoghi è fondamentale: conoscere ciò che è stato è fondamentale per far sì che non si ripeta. Coinvolgere in questo proposito i giovani è la chiave per custodire la memoria», ha commentato il presidente degli alpini veronesi Maurizio Trevisan.

E un gruppo di ragazzi e bimbi con le famiglie, grazie all’organizzazione del gruppo giovani di Ana Verona, ha preso parte alle iniziative con laboratori didattici, giochi di gruppo, canti alpini e una tendata immersa nella natura degli spazi esterni di Malga Valbella. «Vedendo crescere i nostri figli abbiamo capito che è necessario trasmettere i nostri valori alpini alle nuove generazioni, il nostro motto "Noi prima dell’io". Con queste iniziative, semplici e pure di grande impatto, capaci di far dimenticare social e cellulari, puntiamo a coinvolgere bimbi, ragazzi e famiglie in uno spirito di condivisione di valori e storia, amore e rispetto per la montagna», è stata la riflessione di Simone Sgarbi, responsabile della commissione giovani di Ana Verona.

Ed è stata una giornata piena quella di ieri per l'Ana Verona. Si sono infatti svolti in mattinata anche il settimo trofeo caduti alpini della Val d'Illasi, alla memoria dell'alpino Mario Meneghello, e il pellegrinaggio alla chiesetta di Scalorbi, sul Carega, dove nei giorni scorsi grazie ai volontari Ana coordinati da Antonio Bonamini è stata sistemata e ripristinata la massicciata.

E nonostante le previsioni incerte, è stata partecipata anche la giornata al Sacrario Militare di Verona, aperto con visite guidate sempre grazie ai volontari Ana.