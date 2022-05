Ags a sindaci e consiglieri regionali veronesi: «Uniamo le forze per il collettore»

Il presidente Cresco: «Abbiamo bisogno di fondi per portare a termine il collettore e per non farla diventare un'opera incompiuta»

Ags (Azienda Gardesana Servizi), in collaborazione con il Comune di Castelnuovo del Garda, ha riunito i consiglieri regionali veronesi e i sindaci del territorio per definire una strategia condivisa che permetta di ottenere i fondi necessari a completare le opere in programma nel territorio gardesano, in primis il nuovo collettore del Garda.

La riunione si è tenuta nella sala consiliare di Castelnuovo e vi hanno partecipato, tra gli altri, i consiglieri regionali Marco Andreoli, Enrico Corsi, Daniele Polato, Filippo Rigo e Alessandra Sponda.

«Riteniamo importante questa riunione - ha sottolineato Angelo Cresco, presidente di Ags - per lavorare insieme al fine di completare opere fondamentali. Mi riferisco in primo luogo al collettore: abbiamo bisogno di portare a termine la sua realizzazione e non farla diventare un'opera incompiuta. Altri temi sono il Contratto di Lago, progetto firmato e condiviso da 50 sindaci, ed i problemi connessi alla tutela dell’ambiente gardesano».

«Ci teniamo alla salvaguardia del nostro lago di Garda - ha aggiunto il sindaco di Castelnuovo Giovanni Dal Cero - Insieme ai consiglieri regionali voglio intraprendere tutte le iniziative valide che ci permettano di realizzare e concludere progetti importanti per questo territorio, primo fra tutti il completamento del nuovo collettore del Garda».