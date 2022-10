I 150 anni degli Alpini festeggiati con due tricolori sul Baldo e in Lessinia

Due fiammate Tricolori esplose all'unisono a chilometri di distanza, visibili in linea d’aria dai due monti veronesi: Il Baldo, sul crinale di Costabella, e in Lessinia dalle trincee del Ridotto del Pidocchio. Le Penne Nere veronesi hanno celebrato così i 150 anni del Corpo degli Alpini.

I due gruppi, alle 11.30 precise di ieri mattina, 8 ottobre, sulle rispettive cime che si guardano attraverso la Val d'Adige, hanno accesso all'unisono i fumogeni con i colori dell’Italia. E il momento è stato di commozione e silenzio. L'anniversario, del resto, è di quelli che è importante celebrare: il secolo e mezzo dall’istituzione delle truppe alpine dell'esercito, create nel 1872 da Vittorio Emanuele II a Napoli. E proprio a Napoli, il prossimo fine settimana, si terranno le cerimonie solenni cui parteciperà anche una delegazione di alpini veronesi.



(Tricolore acceso sul Baldo)

Per anticipare il giorno esatto dell'anniversario, in tutta Italia, in queste settimane si sono svolte manifestazioni e celebrazioni sui monti. Le ascensioni sono state suddivise extra-difficili, difficili e facili. L'evento organizzato da Ana Verona su Baldo e Lessinia si colloca tra quelli facili, con il minimo grado di difficoltà. L'obiettivo dell'Associazione nazionale alpini di Verona era infatti coinvolgere molti amici, famiglie e cittadini tutti.

Una scelta che si è rivelata vincente. La salita sui due monti veronesi è stata molto partecipata: una sessantina i gagliardetti presenti, equamente divisi sui due crinali, e un centinaio di persone per monte tra alpini, familiari, amici, bimbi e anziani. In Lessinia, è intervenuto il presidente di Ana Verona Luciano Bertagnoli, insieme al vicepresidente Maurizio Trevisan. Sul Baldo, invece, altri consiglieri del direttivo di Ana Verona accompagnati dal comandante del IV Reggimento Alpini Paracadutisti Ranger Fulvio Menegazzo. «Questa cerimonia, in due punti distinti e simbolici per noi alpini veronesi come Costabella e le trincee della Lessinia testimoniano la necessità di unità - ha detto Bertagnoli - In questo momento complesso dobbiamo rimanere uniti e condividere con la società tutta i nostri valori alpini attraverso la memoria e la storia».



(Bertagnoli)

L’iniziativa, dal forte valore simbolico e visivo, ha chiuso una serie di iniziative che contribuiscono a costruire il ritratto del Corpo degli Alpini. Sono stati centocinquant’anni durante i quali l'Ana ha costruito una realtà operativa ed associativa unica al mondo con un’identità valoriale e culturale che unisce alpini in armi e in congedo.



(Alpini in Lessinia)

E la ricorrenza di sabato è arrivata a poche ore di distanza da un altro momento altamente simbolico che ha visto le Penne Nere veronesi protagoniste: il passaggio alla stazione di Peschiera, del Treno del Milite Ignoto. Ad accogliere il convoglio, che ha iniziato da pochi giorni il suo viaggio attraverso l'Italia che si concluderà a novembre a Roma, il consiglio direttivo di Ana Verona e decine di alpini, oltre a rappresentanze civili e militari tra cui la sindaca di Peschiera Orietta Gaiulli.