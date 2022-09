C’è tutta Verona sulle t-shirt ufficiali della 21esima Hoka Verona Marathon

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Cresce l’emozione per l’avvicinarsi del grande appuntamento con la 21^ HOKA Verona Marathon, Zero Wind Cangrande Half Marathon e Avesani Last 10 km, al via domenica 20 novembre. Attesi oltre 7mila runner a vestire Piazza Bra di emozioni e a far correre tutta Verona. L’evento è organizzato da Gaac 2007 Veronamarathon Asd e rappresenta una festa per la città che svela ai runner di tutto il mondo il centro storico, cuore pulsante che è valso a Verona il riconoscimento di patrimonio dell’UNESCO.

T-SHIRT – A ricordare le fatiche di domenica 20 novembre ci sarà la T-shirt commemorativa dell’evento. Una tradizione di Gaac 2007 Veronamarathon Asd che attraverso la T-shirt, oltre che alla medaglia, coglie l’occasione per raccontare le bellezze della città di Verona. Un capo tecnico, firmato dal title sponsor HOKA, che i runner troveranno nel proprio pacco gara, ciascuno in base alla manifestazione a cui parteciperà. Svelata la T-shirt dedicata ai maratoneti, rossa e nera, riporta sul fronte i loghi della manifestazione e l’immagine di un uomo e una donna che corrono per la città di Verona, quest’ultima raccontata da diverse icone.

Lo skyline sullo sfondo esalta l’Arena, San Zeno ed il Ponte di Castelvecchio, monumenti che permettono a colpo d’occhio di identificare la città dell’amore. Sulla t-shirt c'è in maniera stilizzata anche Porta dei Leoni, monumento storico romano di Verona rappresentato attraverso la stilizzazione dei resti delle fondamenta dell’antica porta. Sul retro il benaugurante hashtag ufficiale Feel The Energy indirizzato a tutti i partecipanti, perché possano vivere la propria corsa con entusiasmo ed allegria.

GLI EVENTI VERONA MARATHON – Le iscrizioni sono aperte sul sito, attenzione al cambio tariffa a slot di pettorali. Clicca QUI per iscriverti. Sono aperte le iscrizioni a Giulietta&Romeo Half Marathon e Avesani Monument Run del 12 febbraio 2023. La manifestazione del 20 Novembre affianca il progetto solidale Roadrunnerheart con l’intento di acquistare almeno due protesi, obiettivo che sarà raggiunto attraverso le libere donazioni che potranno avvenire durante l’iscrizione attraverso il portale Enternow o tramite IBAN, presente sul sito di Roadrunnerheart indicando nella causale Verona Marathon.