Stefano Miozzo per il carbonara day presenta la “pizza dei carbonari”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Stefano Miozzo nonostante le origini veronesi ha deciso di celebrare anche lui il Carbonara Day del 6 aprile. Il campione del mondo di pizza classica 2018 ha infatti realizzato con la farina Crockizza di Molino Magri una spettacolare “Pizza dei Carbonari”, che è perfetta per celebrare questa ricorrenza. «La Pizza dei Carbonari non è una vera e propria carbonara, ma sicuramente un piatto che ne rispecchia i valori e gli ingredienti. Al nord non abbiamo la stessa tradizione romana per questo piatto per cui voglio condividere questa ricetta che può interessare sia i miei coincittadini sia i cultori di questo piatto così amato», ha spiegato il testimonial di Molino Magri. Andiamo a scoprire insieme come realizzare la Pizza dei Carbonari di Stefano Miozzo.

Ricetta della Pizza dei Carbonari

Ingredienti per l’impasto: • Crockizza 1kg • Acqua 800 ml • Sale 25 gr • Olio EVO 25/30gr • Lievito secco 8/10 gr • (o lievito fresco)25 gr Ingredienti per il topping: • mozzarella di bufala • guanciale • uovo di quaglia • scaglie di parmigiano reggiano • lamelle di tartufo Procedimento impasto - Impastare con l’impastatrice in 1a velocità farina, lievito secco e 600 ml di acqua per circa 7’. Poi aggiungere il sale e 50 ml di acqua, impastare ancora per circa 4’ (in 1a). Aggiungere l’olio EVO e continuare l’impastamento ancora per circa 2’ (in 1a) , per poi passare in 2a velocità aggiungendo l’acqua un po' per volta facendola assorbire senza sdraiare l’impasto; questa fase avrà una durata di circa 7’ temperatura ideale 23,5/25 ° C.

Posizionare l’impasto in mastello per circa 50’. Stagliare e formare la pallina del peso desiderato (consigliato per 450 g, misura 45x23 cm e altezza 2,5/3 cm). Metterle in cassetta e lasciarle lievitare a temperatura ambiente per circa 5-6 ore con temperatura di 23 °C. Stendere e cucinare con temperatura di 250/280 °C. Procedimento topping - Mettere la mozzarella di bufala e il guanciale sulla pizza e poi infornare. Dopo la cottura aggiungere l’uovo di quaglia cotto al tegamino precedentemente, le scaglie di parmigiano reggiano e le lamelle di tartufo. La Pizza dei Carbonari tutta da gustare è pronta.