Allo Slalom Sette Tornanti vince un Enrico Zandonà in grande spolvero

Un'altra perla collezionata da Funny Team, allo Slalom Sette Tornanti, grazie ad un Enrico Zandonà in grande spolvero, al volante della Wolf Thunder GB08, e sempre più al comando di un Trofeo Veneto Trentino +, che potrebbe presto essere inserito nella bacheca della scuderia di Abano Terme.

All'appuntamento trentino, disputato su parte della celebre Cronoscalata Trento-Bondone, il pilota di Verona non partiva da favorito ma, sovvertendo ogni pronostico, si portava al comando delle operazioni al termine di gara 2 e manteneva la testa della generale sino al traguardo. Ad arricchire il bottino scaligero anche il successo nel gruppo E2SS ed in classe E2-SS1600.

«Avevamo provato una nuova soluzione di setup nelle prove - ha raccontato Zandonà - ma non mi sono trovato a mio agio ed infatti, già in gara 1, siamo tornati alla versione precedente. Da quel momento abbiamo cercato di migliorare, pur montando gomme usate ma consapevoli di avere un set nuovo pronto da utilizzare, a patto che ci fossero le condizioni per farlo. Dopo una gara 1 abbastanza scivolosa siamo passati alle gomme nuove ed infatti, in gara 2, abbiamo ottenuto il miglior risultato. Nell'ultima salita non sono riuscito a ripetere la prestazione ma, con il secondo ottenuto, è arrivata una bella vittoria. Non è stato facile perchè la mia vettura è sempre quella più svantaggiata. È molto più lunga e larga rispetto alla concorrenza oltre che pagare in termini di cavalleria. Questa gara è prettamente adatta a motori con coppia elevata quindi la vittoria ottenuta ha ancora un valore maggiore. Con questo successo abbiamo allungato in campionato e ci auguriamo di confermare la leadership al prossimo Città di Este, penultima di campionato. Grazie di cuore a tutto il team ed a tutti i partners che mi sostengono per questa stagione».

Secondo posto di classe S3, per poco meno di cinque lunghezze, e buon ventiquattresimo nella classifica generale per un Franco Quintarelli penalizzato da alcune noie di natura tecnica. Il pilota di Negrar, alla guida di una Fiat 127, lamentava problemi elettrici nel corso di tutte e tre le manche di gara, parzialmente risolti, rimandando al prossimo Città di Este un pronto riscatto.

Vittoria in solitaria, in classe N1400, nonché ottavo assoluto nella generale di produzione per un Jacopo Grobberio dimostratosi insoddisfatto della propria prestazione in terra trentina. Il pilota di Verona, alla guida di una sempreverde Peugeot 106 Rallye di gruppo N, puntava ad abbassare il primato personale, dell'edizione 2018, senza però riuscire nel proprio intento.