Quarta medaglia per l'insaziabile Xenia Palazzo, bronzo nei 50 stile libero S8

Secondo bronzo consecutivo e quarta medaglia alle Paralimpiadi di Tokyo per la veronese d'adozione Xenia Francesca Palazzo. La nuotatrice è salita sul podio anche oggi, 1 settembre, arrivando terza nei 50 stile libero categoria S8.

La 23enne si era già presa la medaglia più ambita con la staffetta italiana 4 per 100 stile libero, ma la sua prima medaglia ad una Paralimpiade era stata l'argento nell'individuale dei 200 misti categoria SM8. Ieri è arrivato il primo bronzo nei 400 stile libero S8 ed oggi il secondo meritatissimo bronzo dietro alla russa Ishchiulova e alla brasiliana Jeronimo de Araujo.

«Ogni volta che scende in acqua poi sale sul podio per regalarci gioia ed emozioni - ha commentato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ringraziando ancora un volta l'atleta - Il medagliere si ingigantisce ora dopo ora e il contributo degli atleti veneti si fa sempre sentire, che sia nelle staffette o nelle gare singole. Ne siamo orgogliosi, perché stanno portando dall'altra parte del mondo il meglio dell'essere veneto. Non arrendersi mai, cercare un progresso anche dopo un successo, come Xenia con le sue quattro splendide medaglie».