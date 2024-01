Maratona sul Lago di Garda, già mille iscritti. Promozione fino al 10 gennaio

Inizia nel migliore dei modi il nuovo anno di X-Bionic Lake Garda 42. Dopo essersi classificata tredicesima maratona italiana per numero di iscritti, gli organizzatori confermano di aver raggiunto un altro importante risultato: raggiunta quota 1.000 iscritti per la sola prova dei 42 chilometri. «E mancano tre mesi e mezzo all’evento, quindi siamo molto soddisfatti e soprattutto ottimisti per la continua adesione alla prova classica della maratona - ha commentato Patrizia Pederzolli-Deissenberger di Communico Italia, la società che organizza la gara podistica - aver superato il muro dei mille iscritti su una distanza impegnativa come i 42 chilometri, e siamo alla terza edizione, lo consideriamo un risultato che premia l’intera proposta della nostra manifestazione».

E per sostenere la crescita di X-Bionic Lake Garda 42 è scattata la promozione che fino al 10 gennaio consentirà di iscriversi alla maratona al prezzo della mezza maratona, quindi 58 euro anziché 68 euro, utilizzando il codice promo LG42NEWYEAR. È ragionevole quindi pensare che la quota di 2.700 partecipanti alle due competizioni del 2023, la maratona e la mezza maratona, verranno abbondantemente superati nella terza edizione del prossimo 14 aprile.

I due tracciati non subiranno modifiche: la maratona partirà dalla bresciana Limone sul Garda, attraverserà Arco di Trento e Riva del Garda e si concluderà a Malcesine. La mezza maratona partirà da Arco e condivide la seconda parte di gara con l'arrivo a Malcesine.

Tuttavia, al di là del singolo numero delle adesioni totali, è l’analisi degli iscritti che sottolinea il valore di questo traguardo intermedio, da cui emerge che oltre il 25% ha un’età relativamente giovane perché compresa tra i 25 e i 34 anni, in una distanza che normalmente vede la partecipazione di runner con maggiore esperienza.

Allo stesso modo, anche la provenienza dei mille iscritti è significativa sotto il profilo della promozione turistica all’estero: sono ben 205 i tedeschi iscritti alla maratona, seguiti da 94 runner provenienti dal Regno Unito e 55 dalla Francia. In questo podio ipotetico (e ancora provvisorio) l’Italia si piazza al secondo posto con 197 iscritti, grazie anche all’iscrizione della gara al calendario Fidal.

Se sul fronte della maratona i numeri sono sorprendenti, su quello della mezza maratona il trend di adesioni conferma il forte appeal della 21 chilometri verso il mondo femminile con oltre il 54 % delle iscrizioni di donne.

«Poche gare possono vantare oltre la metà delle adesioni in quota rosa, e di questo tutto il comitato organizzatore va particolarmente fiero, dimostrando come la mezza maratona sia particolarmente attrattiva e speriamo anche l’anticamera perché molte di queste runner possano un giorno misurarsi sulla distanza di 42 chilometri e 195 metri», ha concluso Patrizia Pederzolli-Deissenberger.