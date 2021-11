Verona Volley ko contro la Lube: è l’unica squadra ancora a zero punti

Dopo quattro giornata di campionato il Verona Volley è l’unica formazione di Superlega a non aver ancora sporcato la casellina dei punti. Purtroppo per la formazione si tratta di quattro sconfitte, l’ultima il ko di questa sera, 3 novembre, a casa della Lube Civitanova per 3-0 (25-22; 25-20; 25-20).

“Siamo partiti bene nel primo set, lottando fino al 21-18 e poi la Lube è scappata via e diciamo che può capitare di fronte a squadre esperte; nel secondo set abbiamo mescolato un po’ le carte per mettere gli avversari in difficoltà e nell’ultimo è stato Lucarelli a fare male dalla distanza. Continueremo a lavorare in palestra per crescere giorno per giorno e cercare sempre più la vittoria”.