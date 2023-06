Superlega, Verona e Volleyball Academy Stoytchev-Kaziyski insieme

Verona Volley e la Volleyball Academy Stoytchev-Kaziyski insieme per una nuova collaborazione. L’accordo tra le due società ha l’obiettivo di scoprire e far crescere giovani talenti con la possibilità di prelazione da parte di Verona Volley su giocatori per il futuro. Le due parti coopereranno tra loro nella missione di promuovere le competenze e le capacità dei giovani ragazzi al fine di avvicinarsi al professionismo. Verona ha la possibilità di individuare i profili maggiormente interessanti, introdurli nell’Accademia garantendo loro una crescita significativa e riportarli poi tra le mura scaligere. Prende, quindi, avvio un’importante collaborazione volta a salvaguardare i giovani talenti e a promuovere l’attività educativa della pallavolo.



"Come Verona Volley siamo molto contenti di avviare questa collaborazione che ci permetterà di sviluppare talenti e di far crescere giocatori all'interno di un percorso sportivo e formativo di alto livello" commenta soddisfatto coach Radostin Stoytchev. "In questo modo il nostro Club ha la possibilità di seguire da vicino giovani atleti e allo stesso tempo dà loro l'occasione di avere una vetrina importante per il loro futuro nel mondo della pallavolo".



Queste le parole del presidente Stefano Fanini: "Siamo lieti e soddisfatti di dare il via a questa importante collaborazione che rispecchia perfettamente la linea che come Verona Volley abbiamo intrapreso fin da subito. La valorizzazione e lo sviluppo di giovani atleti è una colonna portante del nostro progetto e un obiettivo chiaro che ci siamo posti. Grazie a questa affiliazione abbiamo la possibilità di garantire un percorso di crescita ad atleti che puntano ad arrivare nel professionismo. Per noi è un motivo d'orgoglio coltivare iniziative come quella con la Volleyball Academy Stoytchev-Kaziyski, che può contare su tecnici qualificati a livello giovanile".